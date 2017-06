«No fui partidista, señalé también a Zapatero»

«Llevo 40 años dando clase, que se me quiera acusar ahora de ideologizar a los chavales es absurdo». Vicent Soler estaba ayer dividido: entre el sentimiento de «felicidad» por hablar «por primera vez» en un instituto y la indignación del cariz político dado a su charla. Aunque el titular de Hacienda no niega la mayor. «Claro que hubo política, pero yo lo que hice fue responder a preguntas de estudiantes de Economía, preguntas muy interesantes de jóvenes muy preparados. Y no fui en absoluto partidista». Soler recordó que criticó «a todo el mundo, incluida gente de mi partido. Señalé a Aznar, que no lo arregló al reformar el sistema de financiación en 2002, pero también a Zapatero, que no lo hizo tampoco en 2009».

Soler citó a Teodoro Llorente como «autor clásico que ya habló en siglos pasados del histórico maltrato financiero que sufrimos los valencianos, no es algo nuevo de ahora» y defendió sus palabras en el instituto como una forma de que la sociedad valenciana «sea cada vez más consciente de este maltrato». Reiteró que el 80% de la charla «fue sobre economía, que es para lo que me invitaron». Pero subrayó: «El tema del maltrato financiero ha llegado hasta los bares y a los patios de los colegios».