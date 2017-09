Padres de alumnos critican que Marzà les impida recurrir el nuevo decreto Niños en un colegio valenciano en una imagen de archivo. / manuel molines Los padres católicos pedirán al Defensor del Pueblo que lleve al Tribunal Constitucional del decreto ley aprobado el pasado viernes ÁLEX SERRANO VALENCIA. Domingo, 3 septiembre 2017, 00:05

Varias asociaciones de padres de la Comunitat protestaron ayer contra el decreto ley aprobado el pasado viernes por el Consell y contra la decisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, de aprobarlo por un medio que impide su recurso por parte de los padres, lo que en opinión de estos últimos es un intento de evitar «que los que somos contrarios a su norma podamos reaccionar».

El decreto ley, que aplica en quienes empiezan el colegio con tres años lo que Marzà quería aplicar en todos los alumnos hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana lo suspendió en mayo, sólo podrá ser recurrido por el Gobierno, por 50 miembros del Congreso de los Diputados o 50 senadores o por el Defensor del Pueblo. Varias entidades (Plataforma No al Decretazo Sí a la Elección, Crevillent por la Libertad Lingüística, Igualdad Lingüística Calpe, Asociación por la Defensa del Castellano C.V., Ampas Vega Baja y Ampas Torrevieja) aseguraron ayer que este «órdago» de Marzà, que se da a 10 días de que empiece el curso escolar, «debe obtener una respuesta por parte de los grupos políticos parlamentarios contrarios al decreto y por parte del Gobierno Central ya que son los únicos con potestad para elevarlo al Tribunal Constitucional».

«El tripartito encabezado por el conseller de educación, el señor Marzà, por fin da a conocer su plan B tras los varapalos judiciales que ha recibido el decreto 09/2017. Tan solo han tenido que pasar cien días desde que, el pasado 24 de mayo, fuese suspendido el decreto del 'timolingüismo' para que los padres y toda la comunidad educativa hayan sido informados acerca del modelo lingüístico que se aplicará en los centros escolares; es decir a tan solo diez días antes del inicio del curso. Una vez más han apurado los tiempos para intentar evitar que los que somos contrarios a su norma podamos reaccionar, para poder así imponer un modelo que cuenta con la desaprobación de la mayor parte de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana», lamentan las asociaciones en un comunicado remitido ayer.

«Con esta nueva norma el Gobierno valenciano nos está tomando el pelo, tanto a los padres como al TSJCV. Paralizan la aplicación del decreto a partir del segundo curso del segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, 4 años y sin embargo lo siguen implantando en las aulas experimentales de 2 años y en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, 3 años, a través de un decreto ley», explican desde las distintas asociaciones.

«Ni con el decreto ya suspendido ni con el decreto ley se nos ha ofrecido dicha posibilidad por lo que exigimos que de cara al inicio de curso se realice la consulta a las familias afectadas. Asimismo recordamos que según el informe elaborado por la Alta Inspección Educativa con respecto al decreto del 'timolingüismo', este no se ajusta a lo legalmente establecido», explican las entidades, que hacen hincapié en que lo único que diferencia a una y otra norma es la nomenclatura y el número de niveles, «de tal manera que han aunado los niveles: Avanzado 1 y 2 se corresponden con el Programa Plurilingüe A, Intermedio 1 y 2 con el Programa Plurilingüe B y Básico 1 y 2 con el Programa Plurilingüe C».

«Ha hecho trampas»

Vicente Morro, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de familia y Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa), aseguró ayer que Marzà «ha hecho trampa». «Hace más de tres meses que suspendieron el decreto y se ha esperado todo este tiempo para presentar el nuevo por la vía del decreto ley y que no podamos reaccionar», criticó Morro, que recordó que Marzà podía haber sacado este decreto ley hace varios meses, porque este tipo de fórmula legal precisa de un motivo para tramitarlo por la fórmula de urgencia, lo que en opinión de Morro no se da en este caso. «Valoramos pedir al Defensor del Pueblo que intervenga por nosotros porque nosotros no podemos y que sea esa entidad la que lleve el decreto al Tribunal Constitucional», indicó el presidente de Fcapa.

Eva Tena, de la asociación Defensa del Castellano, aseguró ayer a preguntas de este diario que el nuevo decreto supone «un ataque a la democracia y los derechos fundamentales». «Tiene sentencias que dicen que no puede poner en marcha el decreto y está intentando salirse por la tangente», comentó Tena, que hizo hincapié en que, en su opinión, Marzà está inmerso en «una huida hacia delante». «Es toda una burla al Estado de Derecho», lamenta la representante de Defensa del Castellano.