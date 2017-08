Pacma denuncia ante la Generalitat Valenciana y el Gobierno el «maltrato a los caballos» en el tiro y arrastre La entidad recalca que se trata de una «actividad en la que no se practica ningún deporte» EUROPA PRESS Miércoles, 2 agosto 2017, 12:26

El Partido Animalista-Pacma ha anunciado la presentación de varias denuncias ante la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el "maltrato sistematizado al que son sometidos los caballos en las exhibiciones de tiro y arrastre".

La entidad recalca que se trata de una "actividad en la que no se practica ningún deporte, al consistir únicamente en someter a uno o varios caballos a arrastrar por una pista de arena, que dificulta el arrastre, un carro cargado de sacos que puede llegar a pesar más de 3.500 kilogramos --hasta 3 kilos por cada kilo que pese el caballo, según se indique la competición-- y en la que algunos caballos no consiguen siquiera hacer la salida, recibiendo golpes, castigos y tratos vejatorios por no ser capaces de tirar de la carga".

Desde Pacma explican que estas denuncias se presentan "pocos días después de que el Consell aprobara una nueva subvención de 9.000 euros para la Federación de Tiro y Arrastre", algo que ha sido duramente criticado por el Partido Animalista.

"Es vergonzoso que un gobierno que se autodefine como progresista y sensible al maltrato animal siga subvencionando una forma evidente de abuso hacia los caballos, lo cual demuestra una vez más que para los animales todo sigue igual a pesar del cambio político. Mientras el PP pretendía blindar el maltrato animal disfrazándolo de seña de identidad, el tripartito (PSPV-Compromís-Podemos) sigue apoyándolo y subvencionándolo tanto desde la Generalitat como desde muchas poblaciones en las que gobiernan", ha lamentado Raquel Aguilar, coordinadora de Pacma en Valencia.

Junto a las denuncias y solicitud de abolición de dicha actividad, Pacma ha hecho público el vídeo que "demuestra la realidad del tiro y arrastre, un espectáculo cruel, violento, minoritario, y que no es una tradición ancestral, como en muchas ocasiones se trata de presentar, pues su origen se sitúa en los años 40", manifiesta la formación.

Documentación

Pacma subraya que ha documentado durante meses, con fotografías y vídeos, diferentes exhibiciones de tiro y arrastre en varias poblaciones valencianas, entre las que cita Utiel, Xàtiva, Alcàsser, Peñíscola o València. "Hemos podido observar el sobreesfuerzo, los insultos y los golpes que reciben los animales durante el tiro y arrastre y que están presentes en todos y cada uno de los campeonatos que hemos documentado", afirma Raquel Aguilar.

Además de denunciar "el maltrato hacia los animales y la vulneración de la legislación europea y autonómica de bienestar animal y de espectáculos públicos y del propio reglamento de tiro y arrastre", el Partido Animalista solicita la "suspensión cautelar de todas las competiciones previstas a partir de la presentación de las denuncias y la revocación y anulación del reconocimiento y calificación que se hubiera conferido por parte de las autoridades deportivas a la actividad de tiro y arrastre como modalidad o actividad deportiva", concluye PACMA en un comunicado.