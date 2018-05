Zidanes y Romanes

Román tiene cuatro tardes en San Isidro. Si preguntas por toreros, no habrá mucha gente que nombre al joven diestro valenciano. Si preguntas por el ministro de Economía también habrá poca gente que diga Román Escolano. Al PP le preocupa que los españoles no sean capaces de identificar a medio Gobierno. Es una de las malas noticias del CIS. La gente no conoce al recién llegado Escolano pero tampoco a Álvaro Nadal o a Alfonso Dastis. Y a los que conoce, como en su día a Wert, es por razones no convenientes, casos de Montoro y Rafael Catalá (ambos han metido las narices con estruendo en la separación de poderes; sí, vale, esto no es una preocupación de la ciudadanía, pero cuenta). Un amigo profesor universitario en una Facultad de Letras preguntó a sus alumnos qué periodistas conocían. Dijeron que Inda y Marhuenda. Pero sólo detrás de José Ramón de la Morena, Manolo Lama y otros semejantes. ¿A quién extraña lo de los ministros?