El yihadismo no ha muerto Aunque muchos pronostican que se acerca el final del Estado Islámico, es muy posible que veamos resurgir movimientos terroristas parecidos en África o en el Sudeste asiático MERCÉ RIVAS Viernes, 15 septiembre 2017, 10:06

Muchas son las voces que dicen que a finales de 2017 veremos el final del llamado Estado Islámico, tras sus retrocesos en Irak y Siria, pero no nos hagamos ilusiones. La coyuntura actual no significa que este tipo de organizaciones, se llamen Estado Islámico, Daesh, Isis o incluso al Qaeda desaparezcan. Simplemente cambiarán su estrategia y las zonas donde se implanten. Sus objetivos, persisten. En el año 2018 veremos muchos cambios pero la esencia será parecida. Los enfrentamientos entre suníes y chiíes no han desaparecido y el wahabita Bachar al Assad continuará liderando una férrea dictadura apoyado por Rusia. Hay que tener presente el dato de que en Irak los chiíes han sido los protagonistas de la lucha contra el Estado Islámico pero éstos no podrán quedarse mucho tiempo en Mosul ya que es zona suní y las dos comunidades siguen siendo grandes enemigas. Por otra parte nos encontramos con las denuncias de Amnistía Internacional y Human Rights Watch por torturas y ejecuciones documentadas contra prisioneros del Estado Islámico que enardecen a sus familias y entorno y que piden venganza en lugar de reconciliación.

El duro golpe recibido por el Estado Islámico en Siria e Irak es simplemente un paso más de la guerra pero no tiene nada que ver ni con la seguridad de la zona, ni con la reconciliación. En Irak si se reduce el poder del Estado Islámico se habrá ganado una batalla, pero no la guerra. Desde la invasión de Estados Unidos junto a otros aliados europeos hace ya catorce años, el país está sumido en el caos. Y no hay perspectivas de mejora.

Además de proseguir el sufrimiento en Siria e Irak es muy posible que veamos resurgir movimientos yihadistas parecidos en África o en el Sudeste Asiático, donde ya están operando. No olvidemos que estos grupos terroristas suelen renacer en zonas en donde los estados han llegado a situaciones caóticas o simplemente a Estados fallidos. Otro elemento a tener en cuenta es que Occidente no va a dejar de vender armas directa o indirectamente a los países más afectados. Por lo tanto el negocio sigue adelante. A mayor desestabilización, más negocio.

Uno de los escenarios que nos podemos encontrar ya que la ofensiva comenzó hace tiempo, aunque más silenciosa y olvidada en los medios de comunicación, es el Sahel. Recientemente el diario 'Le Monde' comentaba una noticia que hace reflexionar : «Más del 60% de los maestros han tenido que abandonar Burkina Faso junto a profesionales de la sanidad y de otros servicios públicos amenazados e incluso asesinados por grupos yihadistas». En Burkina Faso, los ataques están en las portadas de los periódicos a diario y los ciudadanos hablan de psicosis. En dicho país, el yihadismo no es una novedad. Su primer acto terrorista fue en 2015 cuando un ciudadano rumano fue secuestrado en una mina de manganeso. Posteriormente las fuerzas de seguridad sufrieron múltiples ataques y en enero de 2016 murieron 30 personas en el ataque a un famoso restaurante y al hotel Splendid, frecuentado por europeos en pleno centro de la capital. Los ataques en Burkina Faso han sido reivindicados por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). En Mali la situación todavía es peor, ya que se ha convertido en el epicentro de las organizaciones terroristas. Los ataques son diarios desde el año 2000. En ese momento lograron controlar dos tercios del país hasta la intervención francesa de 2013 pero eso no ha impedido que el yihadismo siga extendiéndose.

En marzo de este año tres importantes grupos terroristas africanos anunciaron su fusión bajo el nombre de Jamaat Nasr al Islam wa al Mouslimin, creando la organización terrorista más sólida del Sahel. En la actualidad el ISIS cuenta con tres filiales en África: Al Shabab en Somalia, Boko Haram en Nigeria y AQMI en el Sahel. Independientemente del nombre, todos causan el mismo dolor. Por lo tanto no son buenas noticias para la paz.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio su apoyo en junio pasado a la creación de una fuerza para luchar contra los grupos terroristas en el Sahel que estará integrada por unos 10.000 soldados de los cinco países africanos del G5, Chad, Níger, Mauritania, Burkina Faso y Malí, aunque estas reacciones son de escasa utilidad.

El sudeste asiático es otro de los objetivos de los terroristas yihadistas. Han causado ya muchos muertos en Malasia, Indonesia y Filipinas donde están instalando sus bases y campos de entrenamiento. Un informe del prestigioso The Soufan Group (TSG) sobre combatientes extranjeros en Siria e Iraq calcula que en Siria hay al menos 600 milicianos procedentes del Sudeste Asiático. Los indonesios serían la inmensa mayoría.

Más cerca de España está Libia, otro estado fallido en donde el Estado Islámico ha logrado avances importantes.