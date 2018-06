XAMBÓ: HECHOS Y COMENTARIOS

Rafael Xambó, miembro del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación porque quiso Compromís, compareció el pasado viernes en Les Corts. Expuso su molestia por ser presentado en prensa como «cantautor», e insistió en que es «sociólogo» y «profesor universitario». Será en esas calidades que se hablará de él a continuación. Y, además, con el método que enarboló como ideal: «El comentario es libre; los hechos, sagrados». Nueva clase de periodismo del profesor Xambó, esta vez en Les Corts.

Hecho sagrado: Xambó, docente de periodistas en la Universitat, negó haber realizado los comentarios ofensivos por los cuales le convocó a Les Corts el diputado de Cs Toni Subiela, al que le instó a que lo comprobase en su 'Tweet Line'.

Comentario libre: Probablemente, Xambó se refería a su 'Timeline' en Twitter, que Subiela no puede comprobar, porque Xambó lo ha cerrado al usuario genérico. El 'Tweet Line' es una herramienta de Firefox. Confundir una cosa con otra es como no distinguir las luces de posición y la palanca de cambios: ambas están en un vehículo, pero no son lo mismo. No sé si soy capaz de imaginar el estupor de sus alumnos, nativos digitales, ante similares reflexiones de Xambó durante sus clases en la Universitat.

Hecho sagrado: Xambó aseguró que sus referentes internacionales en periodismo son, entre otros, Katharine Graham, «directora del Washington Post», recalcó el profesor de periodismo.

Comentario libre: Graham fue editora del Washington Post. Alcanzó gran (y merecida) relevancia por su apoyo a la redacción dirigida por Ben Bradlee durante los 'Papeles del Pentágono' y, posteriormente, el Watergate. Confundir al editor con el director en un periódico estadounidense es equiparable a no distinguir 'Timeline' de 'Tweet Line'. Graham conocía sus limitaciones y respetaba a los periodistas, tal y como relata en 'Una Historia Personal', y fue una pena que el viernes no estuviera en la comisión el síndic del PSPV, Manolo Mata, que se está leyendo el libro. Si Xambó lo lee no olvidará jamás la diferencia entre editor y director, y ya que dice que Graham es uno de sus referentes, que lo lea, o por lo menos que vea la película de Spielberg.

Hecho sagrado: Xambó también citó a Kapuscinski.

Comentario libre: Afortunadamente, en este caso, no lo confundió con Germaine de Capuccini.

Hechos sagrados: Sobre LAS PROVINCIAS, en el 'Time Line' de Xambó, 26 de marzo (2017): «Esa porquería de diario». Sobre un artículo de un periodista de este periódico, 10 de abril (2017): «Hay mucho imbécil supremacista hijo del autoodio en este país». Sobre el PSOE, 29 de marzo (2017), en relación a Susana Díaz: «Menudos socialistas de m.» Todo eso aparecía en el 'Timeline', 'Tweet Line' para el sociólogo (ese en el que niega que haya insultos), del mentor del manual de estilo de los trabajadores de À Punt, que aspira a ser transmedia.