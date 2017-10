Hace meses una biblioteca de Madrid lucía una advertencia necesaria en forma de cartel: «Si sales ileso de un libro, es que nunca has leído». Elegir una novela que desgarre el corazón o devuelva el aire a los pulmones está al alcance de cualquiera. Los bibliotecarios, que el próximo 24 de octubre celebran el Día de la Biblioteca, son buenos consejeros. El cine funciona a veces cual prescriptor literario: Antoine Doinel leía a Balzac en una librería de viejo en 'Los 400 golpes', Shoshana devora 'El Santo', de Leslie Charteris, en 'Malditos Bastardos'; y Julieta no se quiere desprender de 'El amor', de Marguerite Duras, en la última cinta de Almodovar. Las películas tienen, además, el poder de crear pueblos que sienten verdadera devoción por William Faulkner, como sucede en 'Amanece que no es poco', y bibliotecas que permiten traspasar los límites del tiempo y del espacio, como en 'Interstellar'. El cine es lo más parecido a que te lean en voz alta y con imágenes una historia.