El wasabismo masivo

Nunca he sido aficionada al wasabi pero, desde hace unos días, estoy empezando a mirarlo con otros ojitos. El wasabi es un condimento japonés muy picante, que suele acompañar al sushi y otras especialidades de la gastronomía nipona. Nada que ver, por tanto, con Al Wahab, el iniciador del wahabismo, la corriente extremista del Islam que nutre espiritualmente a los asesinos yihadistas. Lo que sucede es que hace un par de días, Pablo Iglesias, en un momento de inspiración, se hizo un popurrí con doble tirabuzón en la cabeza y terminó arengando a las masas contra el 'wasabismo' como si España estuviera bajo la amenaza de la úlcera de estómago y no del terrorismo islamista.

Peligroso es. No digo yo que no. Sobre todo para los que no estamos acostumbrados y lloramos solo con morder la puntita de un pimiento de Padrón. De los que no pican, quiero decir. Pero el desliz del siempre grave y solemne Niño de las Coletas ha transformado un entorno de enfrentamiento político, reproches y malos humos en un jolgorio nacional a cuenta del 'wasabismo', como en su día el 'House Water Watch Cooper' en lugar de la consultora Price WaterHouse Cooper (PwC) se convirtió en comidilla global. Ciertamente es un error pero tratándose de alguien tan pagado de sí mismo, el tropiezo resulta demasiado sabroso para sus críticos. En cualquier caso, no conviene tomar a broma ninguna amenaza. Como se lo propongan algunos, el 'wasabismo' puede hacer mucho daño ¿A los ciudadanos? No. ¡A sus hemorroides! Sonará frívolo pero un ataque hemorroidal masivo con chiles picantes y sus señorías acudiendo al Congreso con flotadores redonditos para poder sentarse en el escaño puede ser más desestabilizador que algunas amenazas convencionales. En ese trance, uno es capaz de votar casi cualquier cosa con tal de volver a casa.