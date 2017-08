Vuelven las incógnitas

Hoy damos carpetazo al mes de agosto y con ello volvemos a la vida diaria que nos marca un cambio de hábitos y el retorno del estrés y las obligaciones. El mundo fallero no es ajeno a ello. Tanto las fallas como los artistas reinician el curso con ilusión, con esperanzas de contemplar bien finiquitados sus proyectos y también con notables incógnitas. ¿ Recuerdan la manida frase que utilizamos cuando hablamos de política y que se refiere al otoño caliente? Me da la impresión que el mundo fallero lo tendrá más que calentito si ciertas dudas no se cortan de raíz, no se retoman los caminos con sensatez y no se aparta a los demagogos.

La gran incógnita es el regreso a la arena fallera del concejal Pere Fuset, cuya presencia es necesaria para resolver los problemas que afectan a las fallas. Politicamente hablando el señor Fuset, es mi opinión personal, tiene un gran desafio y debe pronunciarse con celeridad, pues de ello depende que la fiesta llegue a buen puerto o se estrelle en el mar de las confusiones y, como consecuencia, aparezcan posturas indeseadas que en nada beneficien al conjunto del festejo fallero.

El mundo fallero, a pesar del tradicional mes vacacional, ha celebrado alguna que otra informal reunión analizando lo que viene en septiembre; conversaciones en las que, todo hay que decirlo, ha prevalecido la cordura, como no podía ser de otra forma, pues hablamos de la fiesta que une todos los colores desde hace años. Esa es su grandeza.

Muchos son los actos oficiales, concursos y otros eventos que vamos a acometer de forma rápida. Por ejemplo, la asamblea extraordinaria de presidentes en la que se elegirá al jurado de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor para 2018, o la asamblea correspondiente al mes de septiembre. ¿Volverá a presidir la asamblea de presidentes el concejal Fuset o no? Veremos lo que ocurre. Donde seguro que sí veremos al edil de Cultura Festiva es asistiendo a la siempre esperada elección de la Fonteta, que se anuncia para el próximo día 23.