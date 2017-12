El vuelco posible Aunque logren más escaños, puede que los constitucionalistas no se pongan de acuerdo CURRI VALENZUELA Martes, 5 diciembre 2017, 13:43

Es posible que los independentistas no puedan gobernar, pero eso no quiere decir que los partidarios de que Cataluña permanezca dentro de España sí consigan hacerlo. La endiablada situación de la política catalana y la división en dos mitades de esa sociedad impiden vaticinar qué puede ocurrir el 21 de diciembre. Aunque los resultados de la encuesta del CIS hechos públicos ayer se convirtieran en realidad, lo más probable es que tendrían que repetirse las elecciones dentro de unos meses.

El vuelco es posible, asegura el estudio del CIS, que coloca a Ciudadanos como el partido que obtendrá más votos, además de asegurar que los independentistas no conseguirán suficientes escaños para la mayoría absoluta de la última legislatura. Sin sustraer ningún mérito al partido de Albert Rivera, los datos de ese estudio de opinión reflejan en realidad que su victoria, de producirse, se debería a tres factores: el hundimiento del PP, la bajada del PSC y una participación récord de casi el 85 por ciento de los censados.

La población catalana sigue dividida en dos mitades y lo único que cambia en términos electorales es que se ha producido una polarización hacia los extremos. Estas elecciones se dirimen entre Esquerra Republicana y Ciudadanos, los dos partidos que mayor coherencia han demostrado en sus ideas, tan contrapuestas. Y lo hacen en perjuicio de la antigua Convergencia y del PP, a punto de ser engullido por los naranjas en esa comunidad.

Lo que va a determinar a la hora de la verdad quién puede alzarse con el control de la Generalitat catalana, nos dicen las encuestas, es la participación. Ya fue muy elevada, del 75% del censo hace dos años, cuando parece que no quedó un independentista que no se acercara a una urna. Si esa participación aumenta sustancialmente, las esperanzas de una Cataluña fiel a la unidad de España pueden convertirse en realidad. Una posibilidad en manos de esos catalanes que pasan de las elecciones de manera habitual, en un pasotismo que no se supone compatible con el deseo de proclamar un estado independiente.

Sin embargo, aunque los constitucionalistas obtengan más escaños, es bastante probable que no consigan ponerse de acuerdo. Al contrario que los independentistas, forman un bloque que va a llegar roto a la cita electoral. En el otro bando hay un duelo lógico, mientras se desarrolle la campaña, pero nadie duda de que cuando se cuenten los votos se pondrán de acuerdo en facilitar la presidencia a uno de los candidatos del partido más votado, sea Oriol Junqueras o Marta Rovira. Una unidad imposible en el bando Constitucional. Iceta está jugando a ser el hombre Borgen, ese que gobierna pese a ser uno de los menos votados, y resulta impensable que dé el visto bueno a una presidencia de Arrimadas. Llegado ese punto es probable que Rajoy esté de acuerdo con él. Aupar a Ciudadanos es lo que menos le conviene. Apunta a que un vuelco sea posible, pero inverosímil.