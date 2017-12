Volver a empezar

Cataluña vuelve a estar inmersa en su laberinto. El magnífico triunfo de Inés Arrimadas, la sorpresa de Puigdemont superando a ERC, el rotundo fracaso del Partido Popular, la victoria del constitucionalismo en número de votos y sin embargo la hegemonía de escaños obtenida por los independentistas conforman el cuadro básico. También el batacazo de Ada Colau, convertida en la quinta fuerza política en la ciudad de Barcelona. Tome nota al respecto Ribó, Grezzi y compañía. Ahora lo que corresponde es pensar qué puede y qué debería suceder. Por supuesto puede suceder que las cosas vayan a peor. Que el independentismo configure de nuevo un gobierno sectario asentado en reeditar el empeño unilateral, recuperando el discurso y los modos que forzaron a la aplicación del artículo 155, lo que sería un inmenso desatino. Puede suceder que insistan en engañarse creyendo que la mayoría parlamentaria equivale a una mayoría ciudadana que no tienen. Puede suceder que se atrincheren en la radicalidad y la mentira cuando saben que esa estrategia no conduce a nada positivo para el futuro de Cataluña. Puede suceder que prime en ellos el deseo de ajustarle cuentas a Rajoy sobre cualquier otra consideración que entrañe serenidad, autocrítica y cambio de rumbo. Puede suceder que el desafío al ordenamiento jurídico se reitere como pauta de conducta. No obstante, algo muy distinto sería aconsejable. Debería ocurrir que los partidos en conjunto entendieran el mensaje básico de estas elecciones, que es la constatación de la Cataluña plural, y por tanto obraran en consecuencia. Debería ocurrir que nadie contribuya a promover más la fractura en el seno de aquella. Debería ocurrir que todos comprendieran definitivamente la necesidad de abrir una etapa distinta vertebrada sobre la atención a los verdaderos problemas de la sociedad catalana. Toca pues arremangarse. Sea cual sea el próximo Govern, debería pactar con la oposición una agenda urgente de prioridades orientada a recuperar la confianza inversora, la economía y los servicios públicos en beneficio de mejorar las condiciones de vida cotidiana del pueblo catalán. Debería comprender que esa agenda social habría de ir acompañada de una agenda cívica destinada a potenciar la convivencia y el respeto a la diversidad lejos para siempre de cualquier sesgo excluyente. En síntesis, volver a empezar en el terreno de la moderación, la sensatez y la ley. Hacer del Parlament un lugar de negociación, diálogo y acuerdos por encima de la literatura identitaria o sentimental que cada cual exhiba. Un lugar en el que se gesten soluciones eficaces más allá de provocar o acentuar conflictos sin sentido. Un lugar expresivo de la firme voluntad de converger en beneficio del interés general. De lo contrario no hay salida. El resultado de las elecciones complica la realidad catalana. Ha llegado el tiempo de la política con mayúsculas si es que unos y otros saben hacerla. Ese es el meollo de la cuestión. Desde luego, la gran incógnita.