VOLVER A EMPEZAR

No son buenos tiempos. La frustración es un hecho tras los últimos acontecimientos, aunque solo sea algo momentáneo. Unos dicen que todo se arreglará, otros que solo puede ir a peor. El resto pensamos que se sorteará como se pueda pero que al final, a base de mucho trabajo, arribaremos a buen puerto. La mayoría sufrimos porque lo sentimos como algo propio. Los responsables llaman a la calma y a la tranquilidad. Mantienen que lo de estos días entra dentro de lo previsto, de la hoja de ruta. Algún imponderable lo ha podido agravar, cierto, pero nada que no esté controlado y que no se supiera desde el principio que iba a ocurrir. Aseguran que, si permanecemos unidos, saldremos adelante. No nos queda otra que creerles y cerrar filas. Algunos dudan, critican e incluso pretenden abandonar la nave a las primeras de cambio, como si olvidaran que es una carrera de fondo. Son de esas personas que caminan por la vida con el lirio inocente en la mano y solo se percatan de determinadas situaciones de sopetón. No deja de existir cierto brillo en desconocer cosas y a la vuelta de la esquina tomar conocimiento de ellas por colisión, como cuando chocas contra un viandante al doblar la calle. De pronto muchos se han enterado que el Levante no era imbatible. Incluso que podía perder por goleada. Ni siquiera pensaban que en algún momento el equipo atravesaría un bache, un bajón físico. Son de esos que en el minuto 75, con el marcador apretado, abandonan Orriols por la caída de dos gotas, o que al marcar el rival el segundo gol a falta de diez minutos huyen por el vomitorio con una urgencia inexplicable. ¿A dónde van con tanta prisa? ¿Dónde pueden estar mejor que en el Ciutat? Hay aficionados que en lugar de animar, desertan antes de tiempo despreciando el esfuerzo y sudor de unos jugadores que pelean en el césped hasta el pitido final. Seamos objetivos. Ni antes el Levante era tan bueno ni ahora es tan malo. El equipo, con todos sus efectivos y en forma, es -en general- un buen bloque compacto en todas sus líneas, aunque flojea en un ataque donde Nano Mesa pide a gritos la titularidad. Pero no hay que desanimarse. Dos resbalones seguidos no es nada. Vendrán más. Es evidente que los jugadores se han quedado secos tras varios partidos seguidos alineando el mismo once. O casi. Por eso el parón liguero llega como una bendición, un balón de oxígeno que deberían aprovechar para descansar, cargar las pilas, recuperar jugadores (ay, los añorados Lerma e Iván López) y recapacitar sobre un estilo de juego previsible que ya no sorprende. Prepararse bien para volver a ser frente al Espanyol un equipo duro y temible. Volver a empezar. Ya saben el dicho, «la carrera no siempre la ganan los más veloces, sino los que siguen corriendo». O no.