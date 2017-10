CADA VOLTA HO TENIM MÉS DIFÍCIL

Lo mateix si vas a peu com si viages en coche, per a circular, cada dia, ho tenim més difícil, perque els obstàculs se multipliquen tant per les aceres com per l'asfalt del carrer. I és que, si camines per on solen anar els peatons, ya no sols anar només junt als que chafen sandàlies, sabates i espardenyes; ara, tens a qui patina corrent a tota virolla, qui dalt de sa bicicleta no veu que té el seu carril, els amos/es dels gossets que se creuen que tenen preferència per a charrar ocupant tota l'amplària de l'acera entre l'un i l'atre cordellet; les cadires i tauletes dels bars -i els seus cambrers-, els venedors ambulants que ocupen bona part d'aceres; els pobres, que sentats en terra, te mostren el seu carteló pregant caritat, i els que, en el seu móvil en la mà, van parlant - el cap cacho- i no tropecen perque els demés els veuen i fugen per a no tropeçar-se en ells. Aixina que... difícil ho té el simple peató que vullga passejar-se en tranquilitat per la ciutat. I damunt de tot lo que els dic hui en dia cal fer atenció també pels arbres, perque com no els han esporgat, les seues rames li poden arrapar la cara, ya que pareix pocs jardiners de Valéncia fan de podadors.

I del rec i netea dels jardins no parlem perque lo més segur i raonable és que s'escarotarem. Estan, molts, que se moren de set, i baix d'ells una catifa de fulles es va formant i com no les arrepleguen apressa se van fent montonets per ací i per allà, aon el vent els agrana. Ne són tants que no saps si tot eixe fulleram és d'esta collita o que s'ajunta a la de l'any passat. I els estic parlant de carrers del centre de la ciutat, perque dels atres... ya se poden figurar cóm es trobaran d'abandonats.

Clar que lo que prima i sembla que és urgent són les obres per a plantar pilonets per dalt de les aceres i per baix; restar espai als coches i que els ciclistes puguen circular a plaer. Que els peatons vagen en molt de tento si tenen que caminar. ¿Nos obligaran dins de poc a anar en casc per a evitar més d'un colp per culpa dels de la bicicleta, dels de la cordeta, dels patinets o pels fruits i flors que cauen dels arbres i produixen més d'un accident per esbaró? Ya vorem si tot açò té solució o quàntes coses més vorem si durem.