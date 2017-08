Vocerío: «Griterío o confusión de voces; barullo de voces». Algún sinónimo: 'vocería', 'vocinglería', 'algarabía'. Saco el tema tras estar presente en una reunión de propietarios de una urbanización veraniega. ¡No he podido enterarme de nada de lo tratado! Todos los presentes intervenían casi al mismo tiempo. Lo hacían a gritos, y no solamente porque eran muchos, también porque cada uno de ellos quería defender su postura ante los demás. Y como se ha puesto de moda, lo hacía elevando la voz, gritando. Quizás estaban convencidos, digo yo, de que quien más gritaba, daba más voces, tenía la razón. Me pareció estar en un mercadillo donde los vendedores alertan de sus productos gritando. En fin, habrá que esperar a ver qué dice el acta de la reunión.

Lo malo es que el vocerío o barullo de voces se está imponiendo en la sociedad, sobremanera en determinadas políticas. Eso sí, no solamente se escuchan voces gritonas; también pancartas de todo tipo, pancartas que hacen las veces de los gritos. Y también en ruedas de prensa o similares, cuando no en actos vandálicos. ¡Cuanto más ruido o vocerío o gritos o pancartas, más razón tengo en mis demandas! Pues va a ser que no. Que la razón no está en la pancarta, tuiter, uso del altavoz, etcétera. La razón está en los argumentos, en el convencimiento del diálogo, en la exposición de los motivos. ¡Me quedo con los antiguos charlatanes de las ferias!

Si nos trasladamos a las llamadas redes sociales, ¡apaga y vámonos! Cuando sucede algo un poco más relevante de lo normal, los mensajes, comentarios y tuiter lanzan sus gritos por doquier. Aquí también lo importantes es gritar más que el otro, y si es con palabras fuertes y hasta malsonantes, mejor que mejor. ¿Entender de lo que se habla o se dice? Es lo de menos. Se trata, en muchísimas ocasiones, de que aparezca su nombre, su desfachatez o, en momentos, su propia ignorancia. En fin, voy a esperar el acta de la reunión mencionada para enterarme de lo que se dijo. Por lo que respecta a las redes sociales... ¡paso!