De nacimiento, española; por el automóvil, alemana; por el teléfono móvil, estadounidense; por el televisor, coreana; por fisonomía, de cualquier país escandinavo; por el dinero en la cuenta corriente, ojalá suiza o andorrana; por los vicios, belga (por el chocolate), italiana (por la pasta) y colombiana (por el café); por el último viaje, singapurense pero no está descartado ejercer de rusa o de australiana... Depende de las situaciones se puede alzar la bandera de una nación u otra, pero los trapos con escudos y colores no resuelven problemas, más bien, al contrario.¿Dónde están las patrias? Se sueñan, se crean y hasta se buscan. Algunas personas las encuentran en los sitios más insospechados, como en la lengua materna, en la cartografía que dibujan un puñado de nombres propios, en una película o novela y, a veces, en un bar. ¿Dónde vivo? En un país que se parece muy poco al lugar en el que me gustaría vivir.