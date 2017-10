Vivir del cuento

Cuando era pequeña, mi padre, durante las noches que estaba en casa, acostumbraba a convocarme a su regazo para ejecutar su prodigioso ritual de sacarme de quicio. Todo comenzaba con una maliciosa pregunta: «¿quieres que te cuente el cuento de Perisirmiento?» (años después supe que, quizá, se refiriese a María Sarmiento). A lo que siempre recibía una ingenua respuesta afirmativa que inauguraba la tortura. «No te he dicho que me digas que sí. Te he preguntado si quieres que te cuente el cuento de Perisirmiento», insistía en su enredo. Y, así repetidamente, valiéndose de dispares enunciados, hasta que el letargo nocturno lograba acallarme. Jamás me reseñó tal historia. Ni esa ni ninguna otra. Y se fue sin confesarme que, en realidad, tras aquello no aguardaba relato alguno.

Con el tiempo, una se da cuenta de que esa terrible narración no es más que un funesto espejo de la realidad. Basta con contemplar el grotesco panorama actual, donde afloran gentes que se nutren de preguntas y carecen de respuestas. Políticos que sobreviven a las urnas, exclusivamente, de prometer y hacer creer a sus acérrimos simpatizantes del 'procés' que hoy están más cerca que nunca del añejo deseo secesionista. Aspiración que, pasado el frenesí electoral al que nos acercamos, volverá a vislumbrarse de nuevo, allá a lo lejos, en el horizonte. Sólo hay que fijarse en la burda 'declarada-suspendida' independencia. Tan breve como el microrrelato de la reprobación de Pedro Sánchez a la vicepresidenta por la actuación policial del 1-O. Pero, no nos engañemos: todo tornará al punto de inicio y, tal vez, con más adeptos. Pues sus adulterados compromisos sólo persiguen contabilizarse en votos. Y, cuanto más se dilate la ficción, más perdurará el cargo. Porque, en un hipotético objetivo logrado, ningún vidente osaría hoy garantizarles el sillón. Y sonará insaciable esa maliciosa pregunta: «¿quieres que te cuente el cuento de la independencia?»