Una impresión positiva me invade estos días como consumidor compulsivo de telediarios: ¿se ha hecho la televisión -al menos, vaya, La 1- más sensible a los problemas de toda España? ¿Han empezado a modificarse los viejos hábitos madrileñicéntricos a raíz de los sucesos de Cataluña? ¿Está descubriendo Madrid que existe una España llena de latidos y problemas, más allá de la M-40?

Algo me dice que así es y no es, desde luego, la media hora larga que el telediario del martes dedicó a la tragedia de Galicia. Los fuegos, sus víctimas inocentes, el paisaje desolado de una tierra bellísima, merecen eso y más. Pero algo nos dice que además de lo informativo se nos ha colado, al fin, un nuevo estilo, más generoso y sensible, de hacer información televisiva. El anciano que llora en su casa quemada, me ha hecho llorar. Y el señor Trapero, desde luego, no lo ha conseguido...

Repito: ¿asistimos a una nueva hora televisiva? Como en 'Blade Runner': «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais...». Esta semana, yo he visto abrir la sección de Deportes del Telediario de la Primera con una noticia del Valencia CF... De modo que es posible, sí, que algún día llegue a conquistar el telediario el problema del trasvase o el de la infrafinanciación.

¿Dónde está el secreto de lo nacional? En el siglo XXI esos sentimientos, ese com-padecerse con Galicia, solo lo da cabalmente la televisión; y es una tarea que le sale mucho mejor a la pública que a la privada. Cuando la información se ha fragmentado hasta lo ínfimo, cuando lo nacional corre el riesgo de ser solamente lo político y gubernamental, se necesitan medios potentes capaces de hacer entender la angustia de la sequía, el valor fluctuante del turismo, la alegría de Alicante porque la Vuelta al Mundo a Vela sale de su puerto o la ilusión de Castellón porque su aeropuerto va cobrando sentido.

Quizá esta nueva sensibilidad de la televisión pública se consolide y se torne operativa ahora. Si TVE tuviera en la Comunidad Valenciana la cuarta parte de medios y tiempo de emisión que tiene en Cataluña !desde los años sesenta! ni en sueños haría falta resucitar la perdida TVV. En vez de tanta banalidad, se hace urgente una televisión donde estemos todos visibles.

-Yo he visto cosa que vosotros no creeríais...

He visto manifestantes frente a la delegación del Gobierno (poder ejecutivo) porque la Audiencia Nacional (poder judicial) ha enviado a dos delincuentes a prisión. Intento comparar estos tiempos informativos con los de la Transición y los de hoy me resultan mucho más difíciles. ¿Cómo explicar bien el derecho de quienes se manifestaban sin dejar de hacer evidente su error deliberado? ¿Y cómo ignorar los sentimientos de quienes se oponen al independentismo sin dejar de señalar que la violencia es siempre reprobable?

Me inquieta el futuro de un país donde el ministro de Justicia tiene que precisar que un «político preso» no es un «preso político».