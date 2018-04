Es violación

Asistimos cada vez con más horror a las noticias que nos llegan gracias a la prensa desde todos los ámbitos, políticos y sociales. Creíamos que la humanidad ya había superado muchas cosas y era capaz de tener un código de comportamiento ético que nos dignificase como especie humana pero mucho me temo que el camino por andar es todavía arduo y largo.

El jueves vimos cómo unos magistrados emitían una sentencia que demuestra a las claras varias cosas. Que el machismo sigue estando profundamente arraigado, fundamentalmente en los hombres, aunque también, si bien en menor medida, en algunas mujeres. Y que personas de un nivel cultural alto como pueden ser los magistrados siguen ignorando la naturaleza humana, la masculina y sobre todo la femenina, incluso ignoran la naturaleza común a la mayoría de las especies vivas.

Cuando un ser vivo se ve ante un peligro, su biología le impone dos maneras de reaccionar, o bien se queda paralizado, sin moverse, o bien sale corriendo para huir del peligro. Pues bien, la chica que se vio rodeada de cinco energúmenos varones en un estrecho habitáculo no podía salir huyendo porque se lo impedía las dimensiones del espacio en el que estaba. Sólo le quedaba la parálisis, no hacer nada esperando que la situación en la que se encontraba pasara cuanto antes. Y en esa situación, aunque hubiese gritado que quería que le hicieran lo que la estaban haciendo eso sería sólo el efecto del terror.

Los magistrados, sobre todo uno de ellos, ignoran que el cuerpo de una mujer puede incluso tener un orgasmo cuando la están violando por el mero efecto de una estimulación local de sus órganos genitales sin que ello suponga en absoluto que experimenta un placer como el que se daría en una relación sexual consentida y deseada.

¡Qué osadía la del magistrado interpretando los sonidos que emite una chica en una situación de fuerza, de acoso, de abuso de poder de unos hombres borrachos y brutales que la están penetrando todos a la vez, por todos los orificios de su anatomía! ¿Acaso una situación igual la ha vivido él en alguna ocasión? ¿No es capaz ni siquiera de ponerse en el lugar de la victima y pensar qué es lo que estaba sufriendo?

Cuántos hombres, y algunas mujeres, piensan que la culpa del acoso de un hombre está justificada por una falda corta o una ropa ajustada, o porque no se han cerrado suficientemente las piernas.

Se habla hasta la saciedad del derecho a la libertad para defender, por ejemplo, el derecho a la expresión, aunque ésta sea vulgar, soez y llena de falta de respeto hacia los demás. El verdadero derecho que hay que defender es el de la libertad para vivir la vida que uno desea, sea hombre o mujer, sin que otros te agredan, te avasallen, te violen o incluso te la quiten, y hay muchas formas de quitar la vida.

¿Alguno de los magistrados hizo el mínimo ejercicio de empatía y se puso en el lugar de la victima?

Lo que sufrió esta chica no fue otra cosa que una violación, emitiera los sonidos que emitiera, encontraran los médicos una lesiones u otras, incluso si no encontraron ninguna. Ellos no pudieron penetrar en su cerebro y en las heridas que habían quedado en él. Si una chica es rodeada por cinco hombres en un cuartucho y comienzan a penetrarla, eso es violencia y lo de la chica en ningún caso fue consentimiento, no, aunque por el terror hubiera parecido que lo había. Nadie en el uso adecuado de su libertad puede consentir tamaña agresión. ¿De verdad hay alguien que honestamente piense que sí? Sólo puede hacerse desde el mas absoluto y brutal machismo.

Me conmueve un poco la presencia de algunos hombres entre la multitud de mujeres que en estos días se manifiestan, podría hacerme concebir algún tipo de esperanza, pero es difícil.

Me duele profundamente comprobar que los hombres en una gran mayoría aún no han aprendido nada. Debe de ser que a sus cerebros les falta todavía la flexibilidad suficiente para poder hacerlo.

Estoy dolida y me siento violada, porque la violada es una mujer como lo soy yo y existe un inconsciente colectivo que, por mera supervivencia, nos une a las mujeres.