NO VINGUES, ESTÀ EL CHIC

Anava yo pel carrer, caminava a pas lent perque si córrec no arribe molt llunt, i escoltava parlar a dos senyores que anaven davant de mi, esquivant com yo a qui en patinet, bicicleta o mòvil en la mà nos podia tropeçar. Les escoltava, pero no les entenia, puix parlaven en alemà. I tan apressa que ni una sola paraula podia traduir-me per a saciar la meua curiositat. El lloc era: carrer Micer Mascó camí de Mestalla. Pero en arribar a la placeta que hi ha enfront del camp, davant del Bar de Manolo el del Bombo se sentaren en un banquet de pedra, deixaren les bosses, tragueren dos botelles que duyen i l'una a l'atra li va dir, (per a sort per a mi en castellà): «Por WhatsApp mi hija me acaba de decir que no vaya a casa ahora que está su chico allí. Así que comeremos aquí.» I traguent-se dos entrepans es posaren a menjar. Yo a l'oure lo que havien dit és quan me vaig enrecordar de lo que Paul Auster li va dir un dia a un amic: «Tens molta sort de no tindre fills, perque si de menudets solen ser molt gentils, quan medigen metro i mig, tot canvia: no donen atra cosa diferent a dolors de cap i preocupacions. Lo mateix si estan en casa que si els tens per fora. I és que a mida que se fan grans t'aumenten a tu els problemes. Problemes que ya no te'ls podràs desempellogar mai.»

Pero lo bo del cas i més coruscant fón que notí que la dita senyora s'ho va prendre en molta tranquilitat i normalitat puix no paregué enojada al rebre el recadet que sa filleta li havia posat. No va armar cap canyaret ni en castellà ni en alemà.

Sentadetes me les vaig deixar dinant a l'ombra d'un arbre d'eixa placeta que sol estar molt serena entre semana si no hi ha partit de fútbol que és quan s'ompli de gent, de papers, botelles, pots i rossegons d'entrepans per terra, puix els aficionats no volen entrar a l'estadi en el mos en la boca a fi de tindre la llengua presta per a ficar-se en l'equip contrari o en l'arbit si ve al cas. I açò passa en tots els partits. Tant si guanya com si pert l'equip local, perque sempre els hi ha de disconformes. No canvien mai, com James Baldwin -escritor negre i americà- a qui un dia, li varen preguntar si escrivia per a canviar el món i ell va respondre, corrents: «Canviar-lo, no, per favor. Que pijor no pot estar.»