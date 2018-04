Conozco a personas soberbias y perfeccionistas que no son la reina de España y también me he topado con mentirosos profesionales, con o sin títulos de máster, que no son Cristina Cifuentes. Estos días Letizia Ortiz y la presidenta de la Comunidad de Madrid se han ganado el título de villanas favoritas de la semana para los ciudadanos. El feo de la primera no es comparable al agravio de la segunda, que enturbia el prestigio de una universidad pública y ha acabado en la Fiscalía. Los memes que han generado ambas noticias son geniales, algo que evidencia que nos está quedando un país de risa. Ambas forman parte de instituciones (la monarquía y la política) que requieren de seres ejemplarizantes. De estos lamentablemente no vamos sobrados en casi ninguna parcela, tampoco es cuestión de señalar aquí las actitudes despreciables o sancionables del personal. La duda, eso sí, está en el aire: ¿tenemos los representantes que nos merecemos?