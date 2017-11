Puestos a ser gilipollas, seamos gilipollas en castellano ¿Por qué Black friday y no viernes negro?». Así se despachaba Arturo Pérez-Reverte en las redes sociales ante la inminente colonización yanqui que nos asolará mañana. Descuentos y ofertas a tutiplén que no se circunscriben a tan solo un día, sino que llega a alargarse inexplicablemente una semana. El filón comercial que han encontrado las empresas ha provocado que el invento yanqui dure lo necesario para que aflojemos la cartera como sea. No nos olvidemos que la tontería ya llegó sin darnos cuenta con Papá Noel, personaje que basándose en la figura de San Nicolás dio vida la agencia de publicidad de Coca Cola a través de las manos del artista Haddon Sundblom. No esta muy lejos la posibilidad de que acabemos toda la familia con cara de panolis, trinchando un hermoso pavo para el día de acción de gracias. ¿Dar gracias a qué? Da igual, seguro que hay alguna oferta para comprar pavos o hacer el pavo. El objetivo es incentivar el consumo. Esto era impensable hace no muchos años y si no, haga una reflexión tras la última celebración de otra tradición americana: la fiesta de Halloween, lo que viene a ser Todos los Santos. Hemos llegado al punto de que hasta en los colegios se incentiva a que la chavalada se disfrace de momia, muerto viviente, bruja o acompañante de Michael Jackson en el videoclip de Thriller. Entonces, ¿qué podemos esperar del Black friday? Se ha instalado entre nosotros y los grandes y pequeños comercios no han dejado pasar la oportunidad. Eso sí, nos hemos vuelto tope modernos y lejos de la realidad, lo único que ha sucedido es que hemos caído en las redes del consumismo compulsivo. Ante la inminente conquista americana y ante la rendición general de la población, prefiero declararme abiertamente gilipollas castellano y admitir sin complejos mi sometimiento ante el Viernes negro.