En este mundo de tiquismiquis se puede ser tonto. Siempre estará mejor visto serlo que llamárselo a alguien. Y de hijo de puta ya ni hablamos. La Cadena Ser se ha disculpado por las bromas sobre Huelva de 'La vida moderna' (con Broncano, Quequé e Ignatius Farray, no con Cuca García de Vinuesa). Su comunicado: «. el mero hecho de que una persona se sienta ofendida por comentarios realizados en este programa obliga a la Cadena SER a pedir disculpas por ello». Una persona. Menudo listón. Pues ya pueden contratar a Charlton Heston y unos amiguetes para remar pidiendo las disculpas. A mi no me ofende que se rían de Murcia. Ser de Murcia da una superioridad moral que inmuniza contra cualquier ataque. En el programa satírico 'Cunk of Britain' (BBC) han dicho que Francis Drake fue «la primera persona que circuncidó la tierra». La de ofendiditos españoles que ha habido reclamando que fue Elcano. Circuncidó. En serio. La vida moderna era esto.