Algunos amigos ya tienen a sus hijos en esa franja de edad donde se les considera «criados»; esto es, digamos que ya se atan ellos mismos los cordones de los zapatos y regresan solos del colegio mientras incrustan el hocico en las redes sociales. Por eso mis amistades se enfrentan a un curioso vacío que les atribula. «¿La vida era esto?», preguntan con melancolía perdedora. «¿La vida sólo es esto?», insisten componiendo rostro desencantado. Sus hijos les ofrecieron una razón para funcionar con el piloto automático enchufado y tras esa fase se enfrentan a su gris realidad.

Por supuesto, al observar sus dudas de caspa existencial, sus pequeños despistes de burgueses bilingües con chalé y dos coches y piscina y gimnasio caro y viajes hacia lugares exóticos, me encanta deprimirles y por eso les certificó que sí, que la vida era eso, o sea un bromazo curioso al cual conviene adaptarse con cierto donaire para no caer en decepciones profundas. La vida conviene gestionarla sin grandes alardes. Nos adaptamos y nos dejamos llevar por la corriente intentando no causar estropicios al prójimo. Van a abrir el melón de la eutanasia y supongo que algunos se apuntarán. Si la vida supone una lucha para sobrevivir, esperemos que la muerte acuda sin causarnos daños intolerables. Un científico australiano, cráneo privilegiado de 104 años, ha decidido largarse de este mundo porque ya no siente ninguna ilusión por permanecer entre nosotros. No seré yo quien censure su decisión. La cabeza de este hombre rige perfecta y su cuerpo todavía le acompaña. ¿Y? Pues sencillamente se ha hartado y prefiere evaporarse cargado de dignidad. Detalle exquisito, para el trance del supremo viaje pidió que un pianista interpretase la novena de Beethoven. Este hombre se marcha envuelto por el arte. Sin duda sabía que la vida sólo era esto.