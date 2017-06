Las víctimas de Marina Albiol

Leer el relato de los hechos ocurridos en Alsasua el pasado mes de noviembre, cuando dos guardias civiles y sus parejas fueron insultados y agredidos por una turbamulta de independentistas radicales y muy violentos, produce auténtico pavor. Aquello, por supuesto, no fue una pelea de igual a igual sino un simple intento de linchamiento, al estilo de las películas del salvaje Oeste americano. Uno de los dos agentes es valenciano, como Marina Albiol, la eurodiputada de Izquierda Unida que impulsa una declaración de apoyo del Parlamento europeo a las víctimas. ¿Los dos guardias civiles? No, faltaría más, los agresores. Para la política castellonense, las víctimas de este caso no son los agentes de la ley, los guardianes de la seguridad, los defensores del Estado de derecho, sino los extremistas a los que molesta la presencia de la Guardia Civil en Navarra y a los que se acusa de un delito de terrorismo. Para las personas normales, ver patrullar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por las calles es un motivo de tranquilidad. Si uno no ha hecho nada malo, si no ha infringido la ley, no tiene nada que temer ante un control policial. Asunto bien distinto es identificar a esos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con una policía y un Ejército represor, como si estuviéramos en una dictadura y no existiera un poder civil legítimamente constituido y avalado por los votos del pueblo soberano. Esa es la mezquindad en la que cae la izquierda más radical -la que tan bien representa Marina Albiol-, que confluye en sus intereses con el independentismo montaraz. Albiol no está en la Eurocámara para representar sólo a los valencianos sino como eurodiputada española, aunque no hubiera estado de más que se interesara por la suerte del guardia civil valenciano -como ella- que sufrió la agresión de la muchedumbre batasuna. Pero sus inquietudes son otras, su agenda está integrada por otros temas, sus víctimas son los agresores y no los agredidos. Es muy difícil, por no decir imposible, que una izquierda así, cómplice de los violentos, pueda llegar a ser mayoritaria en España. Una gran mayoría de los ciudadanos no está por la labor de cerrar filas con aquellos ultras que ven como algo normal apalear a dos agentes de la ley. El problema es que la izquierda democrática, sistémica y constitucional, necesita ahora mismo de toda esa retahila de partidos nacionalistas, independentistas, antisistema y extremistas para poder desalojar al PP del poder y volver a la Moncloa. Si da pavor leer el relato de Alsasua, produce escalofríos pensar que algún día Marina Albiol y su partido ejerzan responsabilidades de Gobierno y de ellos pueda depender la seguridad del Estado, de todos nosotros. Que los agresores y sus defensores pasen a ser los jefes de la Guardia Civil.