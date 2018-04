El Vichy catalán

Como si aquí no tuviéramos bastantes lugarcomunistas, viene Manuel Valls a decir que el Gobierno español perdió en Cataluña «la batalla del relato». Hombre, que eso ya está dicho por nuestra recua de bobos. Recuerda Javier Pérez Andújar que cuando éramos libres un relato era una manera pedante de decir cuento. Cristóbal Montoro, empeñado en demostrar que en España no sólo hay separación de poderes sino también boicoteo de poderes, se ha puesto enfrente del juez Llarena y de la Guardia Civil negando que con sus cuartos se haya pagado la fiesta separatista. Un amiguete para Junqueras, Rull y Turull. Pero claro que Montoro no es colaboracionista. Claro que no hay un Vichy catalán más allá del agua con gas. Pero sí hay otro lugar común: en Madrid son chulos. No sé, yo veo más chulos y chulas en Jaén. Si mandamos a Montoro a 'Supervivientes' y a María Jesús Ruiz al Ministerio de Hacienda tampoco habría mucha diferencia. Es un cuento.