Viaje al fondo de la ciencia española actual

El pensador argentino Mario Bunge (1919) comienza su voluminosa obra 'La investigación científica' con la narración de un breve cuento. En él relata lo acontecido a varios sabios cuando, después de regresar de su misión investigadora en un país extranjero, informaron a su Reina sobre la Cosa Rara que en aquella tierra extraña llamaban Ciencia. Después de que al primero de estos hombres doctos le fuera cortada la cabeza -por creer que la Cosa Rara era un enorme Registro de hechos comprimidos-, al segundo le cupo la misma suerte. Éste describió la Ciencia como un atareado molino de información que absorbía toneladas de datos en bruto y los elaboraba y presentaba en orden. Contrariada por su respuesta, la Reina le condenó también, pues le resultaba imposible creer que, si hasta su regia persona tenía caprichos y debilidades de carácter, la Cosa Rara fuera un simple autómata carente de estos deseos.

Salvando -incluso en lo ficticio de esta fábula- la crudeza de la decisión real, no es baladí la sutileza de su última objeción. Si, al hilo de la argumentación de la obra de Bunge, la ciencia es un estilo de pensamiento y de acción, en ella cabe distinguir entre el proceso de investigación y su producto final, que es el conocimiento. En el recorrido del uno al otro se interponen multitud de factores que, por condicionar la eficiencia investigadora, no conviene minusvalorar.

La falta de suficiente aprecio nacional por esta materia, que ha hecho que España nunca haya sido una potencia científica, es una circunstancia a tener en cuenta. Aunque en la actualidad estamos lejos del unamuniano «¡que inventen ellos!» y se ha avanzado al respecto, la sociedad española en su conjunto tiene que concienciarse todavía de que el desarrollo de las nuevas tecnologías -propiciadas por la investigación- es el motor del progreso económico.

Pero, a su vez, aquella deficiencia en la actual estima de la ciencia nacional está motivada en buena medida por el bajo rendimiento de nuestro sistema investigador, que -según el profesor Rodríguez Navarro, antiguo coordinador de la comisión de evaluación de la actividad investigadora- presiona a los investigadores para publicar y no para descubrir. España es la novena potencia mundial en el número de trabajos publicados, pero, como demuestran sus irrelevantes descubrimientos, muchas de esas publicaciones son de escasa valía.

Aunque están lejanos los tiempos en que se valoraba socialmente la perseverancia de una férrea voluntad curtida en la sencillez de la vida retirada, frente a la actual impaciencia del éxito fácil y rápido, convendría aspirar a la posesión de los anclajes deontológicos que hicieron de Ramón y Cajal (1852-1934) el prototipo español del hombre de ciencia. Su brío para arrostrar obras de altura no se fundamentó solo en su ingenio, habilidad científica y poder de observación, sino en una rica intimidad cultivada desde joven («vive de ti mismo, y aun ensimismado, si te ocupas en la ciencia»), en el arraigo moral de su vocación investigadora («toda la felicidad posible, en este bajo mundo, se cifra en cultivar aquel modo de actividad para el cual nos sentimos con vocación y aptitudes») y en la convicción de la utilidad social del saber («concluida la ardua labor, seremos olvidados; pero algo nos consolará el considerar que nuestros descendientes nos deberán parte de su dicha y que, gracias a nuestras iniciativas, el mundo resultará un poco más agradable e inteligible»).

Con un talante como el del Nobel aragonés no se habría caído en aquella concepción errónea de la ciencia -denunciada por el catedrático Rodríguez Navarro-, cuya perversión sistémica ha llevado a que, aun disponiendo de investigadores de prestigio internacional, la financiación sea escasa, esté mal repartida, genere incertidumbre y perjudique la competitividad. A esto hay que sumar un elemento esencial para la eficacia investigadora: los recortes económicos introducidos desde hace años y la no ejecución de partidas presupuestarias.

Las consecuencias de ello no se han dejado sentir: junto a la restricción de plazas de investigación, infraestructuras científicas, subvenciones a proyectos y oportunidades para investigadores jóvenes, se han perdido 90.000 empleos como secuela del progresivo abandono de la investigación y la fuga de cerebros. Si no se reacciona a tiempo, esta sangría podría suponer no solo la ausencia de relevo generacional para los científicos españoles actuales, sino la repercusión negativa en el conjunto del sistema nacional de ciencia y tecnología, así como en el modelo productivo dependiente de él.

Probablemente tenía razón la Reina de aquel ficticio país descrito por Bunge, de modo que el tinglado de la ciencia -a semejanza de los muñecos de guiñol- sea movido por los cordelillos de las pasiones humanas. Mas, remedando el desenlace final de la comedia de Benavente (1866-1954), urge hoy que, en medio de todos los filamentos de los intereses creados que tiran de la investigación española, penda el hilo sutil de una adecuada financiación y que la luz de sol y luna de las inversiones haga parecer divinos a los científicos, lleve a su frente resplandores de aurora, ponga alas a su corazón y les susurre que «no todo es farsa en la farsa».