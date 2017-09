La verdad sobre el 'Like' de Ted Cruz

Y si lo mejor de mi vida hubiera pasado ya? Escribo la pregunta y un silencio sólido llena el universo. El segundero del despertador de cuando me levantaba a media noche para estudiar se ha detenido, el escolar aplicado que fui y que siempre me mira muy serio con su bata mil rayas y sus botas Gorila ha arqueado las cejas y al retrato de cierta niña de cuyo nombre no quiero acordarme, escondido en un cajón, se le ha escuchado una risita, como si estuviera planteando algo sobre lo que nadie alberga dudas. En el estante de los trofeos, donde hacen fila mis copitas de baloncesto, los antifaces con los que escalé al escote de las más altas torres, el bote en que conservo huesos de corazoncitos rotos y maridos jibarizados sin querer y unas medias de rejilla que en plena confusión me probé por probar, se ha sentido la réplica de un temblor de carcajada contenida. ¿Y ahora me doy cuenta? ¡Qué tonto soy! Los que, más o menos, rondamos los cincuenta atravesamos un pasillo de sombras en que es fácil confundir cansancio con sueño y dormirse cuando no toca. Y lesionarse, confiando en la memoria de unos labios reconocibles o apoyando el cuerpo en un miembro fantasma.

Querido Ted Cruz, en tu lugar, también diría que ignoro cómo ocurrió, pero que no fui yo. En América se ha formado un escándalo monumental porque mi amigo el senador Cruz, precandidato muy conservador y casi cincuentón a la Presidencia, dio de madrugada 'Me gusta' a un video porno en alguna red social de internet. ¡Maremeua, si vieran allí las Cortes de aquí que parecen un cibercafé! Por lo visto, con anterioridad, el senador por Texas había dicho que: «No hay razón para que una persona estimule sus genitales, salvo por motivos médicos o de procreación». Se le olvidó lo de enjabonarse, pero ¿quién le manda meterse en ese lío? ¿No teníamos bastante sofoco con que Bill Clinton considerase que el sexo oral no es sexo sino muestra de afecto? Su viejo compañero de cuarto en la universidad declaró: «Cruz cree que la gente no tiene derecho a estimular sus genitales, parece que es una nueva creencia suya». O no, de madrugada.

Muchos señores de mi generación se dejan los ojitos indagando en el ordenador qué fue de sus novias del instituto o de las primeras esposas de sus amigos. Rebuscando en el congelador, rascando el fondo de yogur vacío, recopilando asignaturas pendientes. Y acaban, henchidos de romanticismo, llorando ante un video porno. Los cincuenta son inhumanos, en el fondo y la forma. Se recorren mirando atrás.

A esta edad, vivimos en una constante guerra civil entre el querer y el poder. ¿Y si a este gato ya no le quedase ninguna resurección? Cuando la barriga te hace ruido después de cenar, no cabe invitar a nadie a contemplar desnudos la luna. Querido Ted, lo tuyo es normal. Lo malo es no aceptarlo, me pasa también a mí. ¿Quieres que hablemos de ello?