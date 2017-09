Ventilar el enfado

Detectamos que esa pareja discurre sobre el terreno burbujeante cuando narra durante una cena su anécdota favorita de una manera perfectamente sincronizada. Empieza, por ejemplo, ella, y, en un determinado momento retoma el testigo él. Finalizados los parlamentos, estalla la armonía y los comensales no podemos sino admirar el amor irradiado. Por contra, observamos que la pareja naufraga cuando asistimos al trance bronco que cristaliza en las interrupciones y el posterior enfurruñamiento que desemboca en esos tristes «no, no, cuéntalo tú», y el otro replica con mala baba: «no, casi mejor que sigue tú». En esos casos, los de la mesa permanecemos callados hasta que alguien desenfunda un nuevo tema, pero todos sabemos que esos hachazos no cicatrizan y los postres se nos indigestan. Frente a la tradicional mamá del artista, irrumpió hace algún tiempo el fenómeno de las novias o esposas de los futbolistas. Creo que ya se admite como profesión. ¿Usted a qué se dedica? Pues yo soy novia de futbolista. Condenó Marcelino a Zaza a la tarea de chupar banquillo en el derbi valenciano y su novia explotó en las redes lanzando un mensaje un tanto culebroso que favoreció la siempre necesaria polémica futbolera. La novia de Zaza, faltaría, puede expresar sus opiniones como mejor considere, pero el mejunje enhebrado entre las redes sociales y su condición de compañera, puede resultar explosivo. Entre la parejas, los asuntos concernientes al trabajo del otro se discuten en la intimidad del hogar. Sobre todo por una cuestión de respeto. Meter la napia en el plato de las lentejas del otro representa una intromisión poco favorecedora. Si además ventilamos los mosqueos sin recato nos deslizamos hacia las arenas movedizas. Cuando la elemental discreción se dinamita las cenas entre amigos mueren por ordinarias.