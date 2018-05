Ay, de los vencidos o detenidos

No sólo su corte reniega de Eduardo Zaplana (EZ), como publicaba LAS PROVINCIAS este domingo. Corifeo hay que ha mordido la mano con la que le dio de comer con una saña tal, caso de Enrique de Diego, que hasta yo, que soy intolerante a la zaplanosa, me he escandalizado. Cría cuervos. Después están los que se limitan a cuestionar la necesidad de su ingreso en prisión, como Pedro J. Ramírez: «Si su teléfono ha estado pinchado dos años, los investigadores nos habrán escuchado docenas de veces hablar», se justificaba. Y por último figuran los que se han sentido obligados a salir a la palestra a defenderle. Pocos, muy pocos para las alegrías que repartió. Y con argumentos que no resisten el menor análisis. El de que convirtió al PP en un partido ganador es el más socorrido aunque es falso de toda falsedad. Las elecciones de 1995 las habría ganado exactamente igual P. Agramunt o cualquier hijo de vecino, como pronostiqué muchísimo antes de que se celebraran. Más: Dio un impulso nacional e internacional a la Comunidad Valenciana. Cierto. De los aros por los que hizo pasar a Bouhigues aún se acuerdan en París. Fenosa no olvidará nunca las ruedas de molino que se tuvo que tragar para que le autorizara construir la regasificadora de Sagunto. La estafa que perpetró el IVEX afectó a la Ford, repercutió sobre Túnez, uno de los implicados fue detenido en Francia y al que pagó la gira mundial de Julio Iglesias y EZ en dos cuentas distintas de un paraíso fiscal se le perdió la pista en Japón. ¿Sigo con la proyección exterior de su política? ¿Habrá mayor sarcasmo que el Poder Valenciano quedase finalmente reducido a una SA creada por su mentor, secretario y director de Canal 9 Sánchez Carrascosa para sus negocios? ¿O que las cajas que Zaplana utilizó a su antojo acabaran volatilizándose? En fin. Más gracias, favores o milagros que se le atribuyen. Pactó con José Bono la conclusión de la A-3. Pues miren: hasta esto, que está considerado por sus apologetas como su primer logro, lo hizo mal. No tanto por el lugar el lugar elegido para cruzar el Cabriel, que también: el terreno es inestable y el puente no ha parado de hundirse, como porque tuvo una octava tremenda: la conversión del AVE en un tranvía por La Mancha, en palabras de Aznar. Algo haría bien, alegarán sus fieles. No diré yo que no. Aunque apostillaré que, como dejó escrito La Rochefoucauld en las 'Máximas', muchas veces se hace el bien para poder hacer impunemente el mal. Terra Mítica es un buen ejemplo de ello pues combina a la perfección el bien, dotar a Benidorm de un parque temático, con el mal, saldar sus deudas con quienes le habían obligado a sacrificar a V. Sanz y colocar a su cuñado. De lo que no se le puede culpar a él es de que luego a todos ellos les pillara la policía.