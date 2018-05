VENCERÁN PERO NO CONVENCERÁN

Pablo Iglesias e Irene Montero ganarán sin problemas el plebiscito que el líder y su pareja han decidido convocar para bendecir civilmente su chalé en la sierra. Las corrientes internas de Podemos no se van a atrever a movilizarse en su contra, a pedir el voto contra el líder supremo, y, por contra, los 'pablistas' ya están en campaña para asegurar el mejor resultado posible, una victoria rotunda e inequívoca (un 70% de apoyo podría ser suficiente) sin caer en la tentación de un respaldo 'a la búlgara'. Pero esta victoria no taponará la enorme vía de agua que se ha abierto en el casco de la nave podemista, por la que se escapan miles y miles de votos y cualquier posibilidad no ya de ganar unas elecciones -que a fecha de hoy parece impensable- sino ni siquiera de configurarse como alternativa de gobierno. Para lo único que servirá es para cerrar filas en torno a la figura del secretario general y de la portavoz parlamentaria, tal y como han hecho tradicionalmente los partidos clásicos, esos que cuando Podemos nació calificaba como «casta» y de los que ahora copia milimétricamente comportamientos y sobre todo vicios. El espaldarazo de los militantes, expresado en una votación o en aplausos en mítines o convenciones, puede acabar con el debate orgánico opero no va a devolver a Iglesias la credibilidad perdida ante los ciudadanos. Si lo que pretende es darse un baño de legitimidad con un plebiscito a su medida, el método escogido es sin duda el más adecuado. Pero que no se equivoque, cada vez que hable de vivienda, de los jóvenes, de pobreza, de crisis económica, del paro, cada vez que intente hilvanar un discurso antisistema para ganarse el favor de los menos favorecidos, la sombra de su chaletazo con dos mil metros de parcela, piscina y casita de invitados sobrevolará su desprestigiada figura. A muchos dirigentes del PP, del PSOE y del nacionalismo catalán les han aplaudido a rabiar sus compañeros de partido cuando las causas por corrupción contra ellos ya circulaban por los pasillos de los juzgados. Algunos incluso recibieron el respaldo masivo de los ciudadanos expresado en las urnas, el juez supremo en democracia (lo cual no quita para que a veces se equivoque). La militancia podemista apoyará a Iglesias-Montero porque en ellos calará la idea de persecución de los poderosos al azote del sistema. Ganará pero no convencerá, al estilo de Maduro y su paripé de elecciones. Y con esa dudosa credencial se presentará como candidato de su partido a las elecciones generales, cuando quiera que se celebren, en lo que viene a ser una magnífica noticia para el PP, para Ciudadanos y para el PSOE. Y también para la Constitución del 78, la monarquía parlamentaria y la estabilidad de España. En definitiva, para todos menos para Podemos.