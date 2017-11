SI YA SE VEÍA

Ya lo dijimos el primer día... que no, que no lo veíamos. Pero en TVE han tardado seis semanas en dejar de verlo. En realidad se lo han hecho ver... los datos de audiencia. El programa de Carlos Herrera, a medio camino entre el debate político, la conversación de bar y la mera nada, presentado con la pinta de un concurso como los de Sobera, ha dado el cerrojazo antes de tiempo. Seis emisiones con datos decrecientes hasta acabar con un 6% de 'share' que ha hecho insostenible el mantenimiento en el 'prime time' de la parrilla de este espacio. Sin el dato malo, ya solo por el contenido, era difícil de justificar, pero se veía que iban a intentarlo hasta que no hubiera más remedio que rendirse a la evidencia.

'¿Cómo lo ves?' se planteó como una suerte de debate ciudadano sobre cuestiones que preocupan e interesan. Sobre las cuestiones que ellos creen que preocupan e interesan, claro. Y les salió, visto está, un saco enorme donde cabe casi de todo, desde el debate sobre las infidelidades hasta las cacas de perro o la cuestión de quién miente mejor, los hombres o las mujeres. Sin olvidar el asunto catalán, que acabó por monopolizar la cosa (¿cree usted que Puigdemont declarará la independencia?; ¿qué siente al ver la bandera española?; si algún día llega a proclamarse la independencia, ¿debería jugar el Barcelona la Liga y la Copa del rey?; ¿tiene sentido el boicot a productos catalanes?...). La voz del pueblo estaba representada por gente diversa, desde Carmen Lomana a Salvador Sostres, lo que demuestra que este 'pueblo' de TVE es un pueblo realmente particular y donde deben de tener derecho de admisión.

No lo vimos porque con uno ya habíamos visto bastante, pero cuentan que el programa se despidió con una pregunta: ¿debe Carlos Herrera afeitarse la barba? (probablemente la cuestión menos polémica). Lo dicho, servicio público. Herrera ha agradecido a la cadena su confianza, que se ve que es grande, y ha apostado por un «amable cese de esfuerzos». Hablando de esfuerzos..., esos se los pedimos, reiteradamente además, a TVE. Un esfuerzo para que nos devuelvan la televisión que, por derecho, es de todos. No debería suponer un esfuerzo. Es su responsabilidad. La primera y principal que tienen contraída con la audiencia.