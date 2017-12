VAYA SEMANA

Vaya semanita nos espera! Este jueves, elecciones en Cataluña. ¿Qué va a pasar? Las encuestas, los estudios demoscópicos dicen que vamos a asistir prácticamente a un empate, que es posible la victoria en votos de los partidos constitucionalistas pero no en escaños. ¿Qué va a pasar? El jueves a últimas horas de la noche saldremos de dudas. Yo deseo solamente una cosa: que la sociedad catalana recupere la convivencia, que exista diálogo, que se cumplan las leyes; es decir, que la democracia vuelva a Cataluña. Por cierto, que nadie olvide que se gobierna para todos los catalanes, para todos. Respetemos la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos. Y rompamos, como se rompe un papel ya usado, en mil trozos, adoctrinamientos, rencores, mentiras y todo aquello que nos separa frontalmente con el amigo, con el familiar, con el vecino, con el compañero de trabajo.

Y el viernes, el sorteo de la Lotería de Navidad, el Gordo. Pocos números juego: una participación familiar, alguna otra de un amigo. ¡Que toque el Gordo a quien más lo necesite! Ojala sea así. Aunque el verdadero Gordo seria que quienes están en paro, encuentren trabajo. Me alegraré con los afortunados. Y seguiré pensando lo mismo de siempre: lo que importa es la salud y el amor, la compañía de quienes nos quieren.

¡Vaya fin de semana! Últimas compras para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Últimos regalos para familiares y amigos que quedaban por comprar. Montar el Belén en nuestras casas, etc. Y sobre todo, la ilusión de reunirnos con la familia, que es lo importante. Por cierto, no nos olvidemos de quienes no van a poder celebrar la Navidad por carecer de los mínimos recursos. También la Navidad es tiempo de solidaridad. Y no nos olvidemos de una sonrisa, de una palabra de cariño; no nos olvidemos de vivir el tiempo navideño como corresponde: un tiempo de paz y de amor, de esperanza. ¡Una vez más, feliz Navidad para todos, en paz y compañía de los nuestros, con el deseo de un futuro mejor!