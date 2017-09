LA VARA DE MANDO

La desunión también hace la fuerza y 700 alcaldes son muchos alcaldes, si cada uno empuña su vara, más o menos alta, contra las costillas de los que no le siguen. Los regidores catalanes, según cálculos tan aproximados como permite la cercanía, apoyan el referéndum que llamamos ilegal hasta que se legalice. El 1 de octubre está tan cerca como parece si miramos el calendario. ¿Qué les importa la investigación de la Fiscalía? Ellos van a lo suyo, sin preguntarnos qué es lo nuestro. «No subestimen la fuerza del pueblo en Cataluña», ha pedido sin despeinarse Carles Puigdemont. Nadie que ame esa región que ahora aspira a ser una república independiente la ha subestimado nunca. Al revés, nos ha dado tantas cosas que en tiempos hasta nos dio envidia, como en la malévola copla del negro que gritaba en el barranco: «¡Quién fuera blanco, aunque fuera catalán!». Yo lo he sido durante una semana, muchos años, y sigo llevándola en mi desgastado corazón. Mi pesadumbre es doble, una porque quieren irse y otra porque le dejamos que se vaya. El combate tiene dos perdedores, los que apoyan la consulta y los que se oponen a ella. No se trata de no dar ningún paso atrás, sino no darlos para caer en el abismo. Por eso, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que es el más sensato de los discutidores y el que habla más claro, está pidiendo a los ediles que cumplan la ley. Así de sencillo y así de difícil.

Las leyes de desconexión deben ser desobedecidas hasta que no las cambiemos. El independentismo, que es un pseudónimo del separatismo, ha generado desconcierto y se habla de dos legalidades, la de la Constitución y la del Estatut. Cambian los vientos pero cada vez soplan más fuerte y pueden llevarse el flequillo de Puigdemont, que está haciendo todo lo que puede para que le enchironen. Sería un error y un horror.