Erraron de nuevo los eruditos versados en rajoylogía porque aseguraban que don Mariano, como aquel Joe Rigoli de nuestra infancia, seguía. Incluso vaticinaban cierta sed de sangre por la parte del mejor parlamentario del actual hemiciclo. Volvería a pelear por el poder para enderezar el accidente de la moción carambolera. Volvería para que la sensatez y el tono morigerado que favorece la estabilidad y mengua las cifras del paro se instalasen cachazudos a nuestra vera. Pero si la triunfante moción pilló a todos con el pie cambiado, la retirada súbita también ha provocado sorpresa. ¿Ahora se va? ¿Justo ahora? Pues sí. Fútbol es fútbol y Rajoy es Rajoy, y al menos se ha regalado el supremo gustazo de marcharse marcando su propio tiempo. Ahí os quedáis que me tenéis harto, hasta el pirri, que entre unos y otros me habéis amargado la vida precisamente cuando mayo nos ofrece un bajadón del paro tremebundo, parecía expresar un Rajoy atacado por el hastío. Por supuesto, ya que la muerte real y la muerte civil se confunden en medio del incesante carrusel, el definitivo y largo adios de Rajoy fertiliza los comentarios cariñosos teñidos de fariseo respeto. «Hombre, pues ahora me da pena...», es el comentario desplegado por mis amigos de izquierdas. Quizá flota cierto arrepentimiento general porque desde la rebotica de nuestra sesera constatamos que agarró los cuernos de una España devastada tras la época zapateril y que, pese al escaso margen de maniobra, hizo lo que pudo para conducir el cornúpeta desbocado hasta los chiqueros donde los veterinarios tratarían de taponar las hemorragias. Rajoy recuerda al acartonado Charlton Heston de 'El último hombre vivo', aquel superviviente rodeado de vampiros albinos que pretendían exterminarle. Mariano también era el último de su generación y eligió su hora.