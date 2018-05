La hemeroteca resucita los fantasmas del pasado y repasarla supone horrorizarse como cuando te enseñan las fotos ochenteras con el personal luciendo cardado capilar y hombreras en la chaqueta. Recuperamos, pues, aquella vieja conversación en la cual Zaplana apuntaba su ruína económica e indicaba su óptima disposición para obtener riquezas. Quería ser rico. Y yo. Y supongo que usted. No encuentro nada malo en buscar la riqueza para así disfrutar de los lujos y los placeres que la vida millonaria puede ofrecer. Pero se trata de recolectar pasta a base de talento y esfuerzo, o mediante un premio lotero, y desde luego nunca saltándose la ley mediante inmersión en el latrocinio comisionista. A nadie conozco abrazando franciscana vocación de pobreza. Esa parte de la charla entre Zaplana y un amigo no me choca, en cambio sí despierta mi atención el final, ese comentario sobre un coche de 16 válvulas. Seguramente aquí aflora mi condición de rarito, de tipo alejado de ciertos aspectos de la vida normal, pero ignoro por completo los misterios de las válvulas del coche y nunca supe si son 16, 8, 4 o 12. Ni siquiera sabía que los coches lucen válvulas. Mi conocimiento automovilístico encalló en el universo de las bujías (los coches llevan bujías, ¿no?). Con mis amigotes hablo de casi cualquier cosa, desde pelis y libros a fútbol y disgustos con la parentela, desde series y viajes a cotilleos tontos, pero jamás hemos recurrido al tema motores. Me suelta un amigo eso de «¿qué te parece el Vectra de 16 válvulas?» y sospecho de inmediato que o le ha poseído un extraterrestre, o se ha vuelto loco, o arrastra un pedo paranormal. Y por algún motivo que no alcanzo a explicar intuyo que de las válvulas del coche a lo de (presuntamente) blanquear dineros sólo existe un pequeño paso. ¿Las válvulas? ¿Eso se come?