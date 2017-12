Somos tan valencianos como el que más. Así reivindicaba Quico Catalán la valencianía del Levante en la jugosa entrevista de Héctor Esteban la pasada semana en estas páginas. En realidad, el único que puede arrogarse en estos momentos el calificativo de 'l'equip dels valencians' en toda su extensión es el club granota. Como era de esperar, no han tardado en saltar los guardianes de las esencias acusando a Catalán de pisar charcos por decir que «a lo mejor el Valencia ahora tiene menos argumentos que el Levante para decir que es el equipo de los valencianos». Nada más cierto. «Fuimos los primeros en poner el fútbol al servicio de los valencianos, de capital valenciano cien por cien y que intentamos por encima de todo sentirnos muy de esta tierra», contestaba el dirigente granota en esa entrevista que ha levantado ampollas. Hablando con un enervado forofo de la acera de enfrente lo consideraba una metida de pata innecesaria: «No es momento ahora de hablar de estos temas». Conste que la conversación no se ha producido durante las comidas de Navidad, pese a estar rodeado. Lo aclaro para evitar malentendidos familiares. Decía que, desde el punto de vista blanquinegro, puede considerarse ofensivo que el club decano de la Comunitat, acostumbrado al ninguneo, reivindique sus esencias. Puede que haya quien prefiera mirar hacia otro lado y no asumir la realidad de la propiedad de su club situado entre Suecia y Aragón (avenida de) y le molesta que metan el dedo en la llaga. Pero así son las cosas como resultado de una nefasta gestión durante años. Además, en un fútbol globalizado, que la propiedad de tu equipo esté a más de quince mil kilómetros no tiene por qué ser necesariamente negativo. Incluso puede tener determinados aspectos positivos. Pero la tozuda realidad es incuestionable. Mientras unos pueden sacar pecho reivindicando con razón su mayor valencianía, otros no tanto. Sin embargo todavía hay quien se dedica a mirar por encima del hombro y sostiene con desprecio que los del Levante son también necesariamente seguidores de otro equipo, ya sea Madrid o Barça. No puede entrar en sus estrechas molleras que un granota pueda ser solo y únicamente del Levante como ellos lo son del Valencia, aunque militara en 2ª o en 2ªB. «Tú eres una excepción a la regla», te dicen cuando respondes ofendido. Podríamos presentarle a cientos, por no decir miles, de excepciones. Ya va siendo hora de distinguir entre valencianos, que somos todos, y valencianistas que son solo los seguidores de un club de fútbol. Algo tan obvio, para algunos que se dedican a repartir carnets de valencianía en función de su afición futbolística parece que no lo es. Allá ellos, pero entiendan que a estas alturas y con la que ha caído, pueda molestar. Sea como fuere, feliz año a todos.