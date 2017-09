EL VALENCIA SE SUPO RECOMPONER PARA GANAR

El Valencia sigue en racha, invicto en la Liga y con importantes victorias como la lograda ayer en Anoeta. Se puso siempre por delante en el marcador, vio como la Real empató en dos ocasiones y al final, con un gesto mayúsculo de Guedes, se llevó la victoria con el gol de Zaza. Ojo al jugador portugués. Ya apunté en este mismo espacio tras el partido ante el Málaga, que fue el futbolista traído del PSG el que permitió que el Valencia goleara con contundencia al equipo de Míchel. Y ayer, esa percepción que tengo sobre Guedes se reafirmó con el partido del portugués. Al margen de la valoración individual, hay que decir que el Valencia se impuso en Anoeta con un partido que no responde al perfil de Marcelino. No creo que el encuentro, no por el resultado pero sí por cómo transcurrió, le terminara de gustar al técnico del Valencia Club de Fútbol. Dos goles en contra. En cinco jornadas sólo había recibido tres. Ayer, el equipo de Eusebio fue capaz de hacerles dos.

Vamos por partes. El resultado es magnífico para la moral del equipo. Un partido que el rival empata hasta en dos ocasiones y que se termina ganado. Es una inyección muy importante para compromisos futuros, para echar mano de esta enseñanza y saber que sí se puede. Todo le sale de cara a este Valencia, que está bien trabajado. Ayer, mención especial para Nacho Vidal, un lateral muy correcto, disciplinado y que se dio a conocer con un gran gol tras una buena asistencia de Soler. Lo dicho, todo funciona, incluso ahora que se ha mirado a Paterna se ve que hay jugadores que valen para el primer equipo del Valencia.

El equipo jugó bien al contragolpe y ayer, en cambio, los errores vinieron en defensa, donde hasta el momento todo parecía inexpugnable. Gol a balón parado y otro tanto con un disparo fuera del área tras otro error en la retaguardia. Lo bueno es que el equipo se recompuso y nunca le perdió la cara al partido para llevarse los tres puntos de Anoeta. La Real Sociedad, que había sido una de las sensaciones del inicio de la temporada, se ha descolgado con tres derrotas consecutivas. Es uno de los conjuntos que el hecho de estar en competición europea le puede pasar factura. Además, ayer la pareja de centrales era un remiendo a causa de las bajas de Íñigo Martínez, Llorente y Navas.

Y no me quiero olvidar de las rotaciones. Marcelino ya dijo que quería tener a todos los jugadores enchufados, que se sientan partícipes del proyecto. Ayer, respecto al partido ante el Málaga fueron titulares Nacho Vidal, Garay, Gayà y Rodrigo. Cinco cambios. Y no, no me olvido de Jaume, la sexta novedad. ¿Es normal que se cambie al portero cuando el que hasta la fecha jugaba de titular había cumplido? La lógica invita a decir que no. Yo no lo haría. Lo normal es que el segundo portero tenga la oportunidad de ser el titular en la Copa del Rey. Pero, ¿quién se atreve a poner en cuestión la decisión adoptada por el técnico del Valencia? La apuesta por Jaume, que realizó buenas intervenciones en Anoeta, le ha salido bien. Insisto, como siempre digo, este es el camino.