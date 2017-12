El Valencia CF no supo adaptarse al partido

Y cuando todos esperábamos una nueva victoria del Valencia, acercarnos hasta una diferencia de dos puntos con respecto al Barça, líder de la competición, y seguir alimentando nuestros sueños, se perdió en Getafe. Y no es que nuestros sueños se desvanezcan, pero la derrota en el Coliseum supone un pequeño traspiés, algo inesperado que entristece, inmersos en una trayectoria absolutamente sublime del equipo. Creía sinceramente que todo esto iba a ser así, que el gran beneficiado por los resultados de sus competidores en esta jornada iba a ser el Valencia. Manteniendo distancia con Sevilla y Atlético, ampliando con respecto al Real Madrid y acortando al Barcelona. Pero se torció.

Fue un partido al que nuestros futbolistas no supieron adaptarse. Campo lento, enorme y cualificada presión de los locales que nos obligó, o al menos así lo interpretaron los jugadores, a jugar demasiado directo, con mucho pase largo, sin utilizar prácticamente nada nuestra línea medular y haciendo que los delanteros tuvieran que disputar siempre, antes de poder lograr la posesión de la pelota. Y este juego a nosotros no nos va. Habrá que analizar el encuentro y comprobar cuántos pelotazos frontales ganaron los de arriba, Zaza o Rodrigo, para entender que, independientemente de cómo esté el terreno de juego, se debe aplicar lo que mejor se sabe hacer. Saldrá mejor o peor, pero jugar a lo que no sabemos no siempre da buenos resultados. Como ayer por ejemplo. Los minutos iniciales fueron de poco control pero se tardó poco en comprobar que el partido le iba más al juego del Getafe que al del Valencia. El equilibrio posterior, en el que el cuadro madrileño se movía mejor y mucho más cómodo que su rival, mantenía alejados y poco participativos a nuestros delanteros, realizando alguna buena jugada que, desde luego, le reportaba mayor profundidad que la nuestra.

Pero llegó la expulsión, y seguimos sin entender lo que se debía hacer sobre el césped. Poca claridad ofensiva, muy poca paciencia y mucha precipitación. Con el tiempo que quedaba y nadie exigía la calma necesaria para madurar un partido con todo a favor.

Fue en la segunda mitad, cuando ya parecía que las fuerzas de los jugadores del Getafe flaqueaban y el Valencia jugaba más a lo que sabe hacer, cuando llegó el gol de los locales. Eso reavivó ilusiones, reanimó a unos futbolistas que, prácticamente derrotados, iban a sacar fuerzas de donde fuese para al menos no perder, y complicaba mucho las cosas a un equipo, el Valencia, que no puso de manifiesto su superioridad. Y ya no contra once, sino ni siquiera contra diez.

Una mala tarde, sin más. Bien Parejo y Soler, acompañadas correspondientemente por Gayá en la segunda parte. El resto por debajo de su nivel habitual de rendimiento. Seguimos en buena situación, esto debía llegar un día u otro. No desesperemos, el equipo está bien, se retocará además, y los buenos resultados seguirán acumulándose. Seamos sensatos, y a seguir apoyando. Este equipo se lo merece.