AL VALENCIA SE LE PERMITE HASTA FALLAR

Antes de comenzar: penalti claro no señalado a favor del Valencia por mano de Trigueros. Convertido en gol, podría haber influido directamente en el resultado final. Dejando esto cerrado, vayamos al partido en sí, volviendo a recordar que no soy muy amigo de valorar arbitrajes y sí comportamientos de los jugadores y equipos. Analizamos los partidos según nos conviene, en base a merecimientos, eficacia cara al gol u oportunidades creadas. Ayer el Valencia hizo méritos suficientes para decidir que analizaremos el partido jugado por los nuestros desde la perspectiva del merecimiento. Sin duda, si un equipo mereció ganar ayer, ese fue el Valencia. Y realizo esta afirmación teniendo en cuenta una cierta igualdad de plantilla y objetivos por parte de los dos clubes. Aunque en mi opinión, no debería tener demasiado que ver la capacidad de rendimiento de nuestros jugadores y los del Villarreal, y tampoco concedo valor a equiparar objetivos, que yo creo son diferentes. Y aun así, no dejaré de respetar a los que nos ven de igual a igual. Y, por supuesto, veo más cercanía entre el Villarreal y nosotros, que entre el Valencia y Getafe o Eibar, clubes contra los que también salimos derrotados. Ayer me gustó el Valencia. Comenzó raro el partido, un Villarreal agazapado con un rival que abusaba del juego directo, principalmente a Zaza. Se dominaba territorialmente, y se mantenía la pelota con cierta seguridad. Pero poco a poco, el equipo visitante equilibró el juego. Se sentía cómodo, no sufría atrás y tocaba con precisión. Tampoco tenía mucha profundidad, ni Bakambu ni Bacca estuvieron participativos, con lo que transcurrían los minutos sin que nada destacable sucediese. Pero llegó el gol del Villarreal. Pérdida del Valencia con Montoya muy adelantado, recuperación de los visitantes que combinan con acierto, Parejo por delante de la pelota y balón al espacio a la espalda de nuestro lateral para hacer el primero mano a mano con Neto. No desesperó el Valencia, y sobre todo en los últimos quince minutos de la primera mitad ejerció un dominio absoluto. Muchas llegadas al área sin remate o con finalización errónea, pero llegando. Se presumía una segunda mitad interesante, con el lógico incremento de intensidad por parte local y mucha, pero que mucha tensión. Pasaron muchas cosas: dominio valencianista, presión efectiva, velocidad y riesgo. Llegó la expulsión de Zaza. Merecida. Tras una amarilla por protestar, no puedes realizar la entrada que supuso la segunda. Fue a partir de ese momento cuando más me gustó el equipo. Con diez, Marcelino ubicó a sus futbolistas en un 1-3-4-2 y éstos trabajaron a la perfección. Esfuerzo máximo y corazón, pero también cabeza y buenas soluciones. Acaba el año con decepción, pero bien clasificados. Sigo pensando que no hay rival, el Villarreal está lejos y no creo que aguante el ritmo, y el Sevilla acumula malos resultados, lo que ha supuesto el relevo de técnico. El Valencia marcha muy bien, y bajo mi punto de vista, se le permite hasta fallar de vez en cuando, porque los demás también fallan. Incluso más que los nuestros. ¡Feliz Navidad a todos!