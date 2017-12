VALENCIA Y LA MÚSICA

Bob Dylan viene a España en marzo. ¿Dónde va a cantar? En Madrid, en Barcelona y en Salamanca. Valencia nunca entra en estas giras europeas de las grandes estrellas, sea el genio de Minessota, Bruce Springsteen, los Rollings... Además de la capital de España y de la ciudad condal, pueden actuar en Bilbao o San Sebastián, incluso en Gijón, o en Zaragoza, tal vez en Sevilla, pero Valencia queda sistemáticamente fuera del ciclo de conciertos. No es algo de ahora, de los últimos años, ha sido así tradicionalmente. Lo cierto es que la tierra de la músicos, la región que presume de sus bandas y de sus miles de integrantes de todas las edades, no parece cuidar de verdad lo que podría ser un elemento diferencial, una seña de identidad, una imagen que atrajera visitantes y creara una marca. Con mucho menos, Málaga ha sabido convertirse en una ciudad de museos de arte, una apuesta que le ha salido bien, que ha ayudado a revitalizar la ciudad, que ha impulsado un turismo que llenaba la Costa del sol pero apenas se paraba en la capital. Con tan sólo un edificio, un icono arquitectónico (el Guggenheim), Bilbao cambió por completo la percepción que existía de una ciudad industrial y poco agradable para los visitantes. ¿Por qué Valencia no ha sabido hacer lo mismo ni con la música ni con el deporte (Copa América, Fórmula 1, Open de tenis, hípica, maratón, dos equipos de fútbol en primera, un equipo campeón de la Liga de baloncesto...)? ¿Por qué con dos contenedores como el Palau de la Música y el de les Arts, más las bandas y sus festivales, los conciertos de pop y rock pasan de largo?

La construcción del Palau de la Música en los ochenta vino a llenar un hueco imprescindible en una ciudad con una legión de melómanos. No había previsión de hacer un teatro de la ópera pero la ocasión se presentó cuando el PP quiso darle un giro radical al proyecto socialista de la entonces Ciudad de las Ciencias, cambiando la proyectada torre de telecomunicaciones por un Palau de les Arts que también se encargó a Santiago Calatrava, con lo que pasó a denominarse Ciudad de las Artes y las Ciencias. Con un sobrecoste disparatado, con sus problemas posteriores primero por las inundaciones y luego por el trencadís y con una gestión de la exintendente Schmidt bajo sospecha judicial, con eso y con todo el coliseo valenciano se ha hecho un hueco en el panorama nacional e internacional con una apuesta por la calidad, lo cual tiene un precio y no es barato. Confiemos en que la asistencia de Oltra y de Marzà a la representación de Don Carlo les sirva para darse cuenta del potencial de un edificio monumental que hay que cuidar, mimar incluso, por el que hay que apostar si es que de verdad nos creemos que Valencia puede ser una ciudad musical, que no lo parece.