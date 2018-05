VALENCIA CENTRÍPETA, VALENCIA CENTRÍFUGA

El equipo de la Universitat de València al que la concejala María Oliver encargó el estudio de las zonas escolares ha comenzado a justificar sus 90.000 euros de coste. El Proyecto Mapa Escolar coordinado por el profesor José Manuel Rodríguez ya cuenta con su primer informe. Un interesante recopilatorio de datos básicos y de literatura científica de parte, aunque su análisis sobre el distrito único no tiene ningún peso. Alude a un informe sobre segregación escolar que hace pasar Madrid por España (de lo que tanto nos quejamos como cuando nos llaman Levante en el Telediario) y que al final hace un triple salto mortal para achacar tal segregación socioeconómica a las clasificaciones de centro y al distrito único. En cuanto al par de años que la zona única estuvo vigente en Valencia, lo cita pero no lo cuantifica. En cuanto a la calidad de los datos que se manejan, que la Conselleria no haya aportado los suyos lastra la calidad del informe.

La dificultad de la idea del ayuntamiento es casar su pretendida lucha contra la desigualdad socioecónomica que pueda darse entre colegios a través de la redistribución de las zonas escolares, cuando uno de los principales factores que intervienen en la segregación escolar "es la segregación residencial". No digo que no sea deseable trabajar sobre la equidad socioeconómica, sino que las herramientas para hacerlo están en manos de la Generalitat y no tanto del Ayuntamiento. En este sentido, la acción municipal aumenta dicha segregación en la medida en que acote más las zonas escolares.

Entrelíneas, se observa el doble efecto que la matrícula escolar produce en Valencia y posiblemente en muchas otras ciudades: por un lado una escolarización centrípeta y por otro, una centrífuga. Una fuerza atractiva en los colegios de los distritos centrales de la ciudad, que atraen población escolar gracias a la equivalencia entre domicilio laboral -no recogido en el informe- y domicilio familiar; y otra fuerza atractiva en los centros privados de referencia que se distribuyen de manera general a tiro de autobús de la ciudad y cuya escolarización se minusvalora en este estudio. Un doble efecto al que la zonificación apenas roza por las dos variantes comentadas: la laboral y la económica que supone la escolarización íntegramente privada.

Acudimos al informe: «El número de alumnos que emigran de la oferta educativa de la ciudad de Valencia es de 7.736, con una proporción que alcanza el 7,95% del alumnado en edad escolar de la ciudad».

Más allá de la exactitud de las cifras -difícil ser exacto con el censo- muestra que la ciudad 'expulsa' cada mañana a una buena cantidad de escolares que estudian en centros de otras localidades. Par hacerse una idea: Ciutat Vella cuenta con una población de entre 2.000 y 4.000 escolares, y el Eixample, entre 4.000 y 6000. El distrito 'expatriado' supera a ambos.

Sobre esta población escolar matriculada principalmente en centros privados, la zonificación no deja de ser una conversación animada, pudiendo ser superada por la renta familiar. Es la escuela centrífuga, desde el centro residencial urbano hasta los colegios privados perimétricos de la ciudad.

Paralelamente se produce una fuerza centrípeta que atrae a los colegios ubicados en el centro urbano a población de otros barrios y distritos. Dice el informe: «Los datos reflejan como los distritos centrales, que tienen un exceso de oferta respecto de la demanda de sus distritos tienen los índices de ocupación más altos de la ciudad» y por tanto «tienen un balance positivo entre alumnos matriculados y demanda potencial. Esto significa que matriculan más alumnos que los residentes en el distrito. Se pueden considerar por ello, distritos captadores de población escolar». La equivalencia entre domicilio laboral y familiar favorece este factor y quizás también agranda el sesgo socioeconómico positivo en los centros de estos distritos, aunque no es tenido en cuenta en este primer informe de la UV. Es la escuela centrípeta que tensa una zonificación ajena a las decisiones de sus ciudadanos.

La foto final dibuja «un mapa escolar en el que emigran de sus distritos escolares alumnos equivalentes (...) ni más ni menos que (a) entre 12 y 25 centros escolares» . Y ese vacío centrífugo se rellena con una escolarización centrípeta entre distritos de Valencia. Y sí, estos desequilibrios pasan con las zonas que recuperó el actual Consistorio.