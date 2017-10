Y mientras tanto, en Valencia

Uno se imagina a Ribó en un mitin de las últimas elecciones municipales: y si ganamos nosotros, quitaremos carriles a los coches para dárselos a las bicicletas. ¡Prometo cuatro paralelos en el anillo norte! También prometió, supongo, el cambio del nombre a las calles y plazas franquistas, medio franquistas o sencillamente de gente de aquella época. Como la plaza de López Ibor, que ya era catedrático a los 24 años, cuando aún faltaban dos para que empezase la Guerra Civil. 'Plaza del Grup Parpalló (antes del Profesor López Ibor)', pone ahora en las placas. 'Plaza Alfonso X el Sabio (antes Burro)', cuenta Sender de una plaza de Sevilla.

Hablaba del Ayuntamiento de Valencia y del apócrifo programa de Ribó en el que no nos tropezaríamos la prevista subida de un 30 por ciento del IBI a 10.000 viviendas y locales ¡con efecto retroactivo desde 2013! Ni tampoco encontraríamos en sus palabras la solución para el calor en las aulas de los colegios. Repito la noticia: Valencia estudia poner toldos para solucionar los problemas de temperatura en los colegios públicos, una opción que una delegación del Ayuntamiento de la ciudad, formada por representantes de los Servicios de Energías Renovables y Cambio Climático (o sea, la llamada peña de los toldos) ha conocido en Tallin. Una delegación viaja a Estonia para descubrir que los toldos mitigan el calor. Se lo juro. Y se reían de aquel consejero madrileño que recomendaba abanicos.

Más, más. Piensa el gobierno municipal cambiar las ordenanzas municipales para multar a los vecinos que no combatan el mosquito tigre, se lo juro compañero. La norma actuará contra los propietarios que no mantengan en casa las condiciones adecuadas y yo mismo ya me he comprado un matamoscas extra gigante en los chinos, que no quiero problemas con el Ayuntamiento.

Y mientras, 5.000 familias esperan el cheque escolar, los cambios de circulación en el Carmen están siendo un «desastre» según los vecinos, trasciende que el Ayuntamiento ha encargado estudios a dedo por valor de un millón de euros y se revela que el consistorio acumula 1.194 licencias ambientales pendientes de autorización, que ha de deberse a la falta de funcionarios. A estos hay que encontrarlos en un nuevo ente: el Observatori Local de la Sostenibilitat Alimentària, para trabajar en proyectos que tengan en común «la sostenibilidad alimentaria, de proximidad, de temporada y saludable». Tal cual.

Todo eso mientras lo de Cataluña, asunto que hoy vive otra crucial semana más. La Comunidad Valenciana se felicita porque Caixabank celebra aquí sus consejos y las grandes preocupaciones siguen más al norte, pero el tripartito municipal, libre de vigilancia, (des)hace de las suyas, quizás preparando ya el nuevo desfile de las reinas magas republicanas, que es gran labor municipal. Ten Ayuntamiento para esto.