Vacaciones escolares

Tan desfasada está la legislación que regula el mercado digital por internet como la que pretende codificar la ley de igualdad. Las leyes actuales legislan una realidad que viene de aquellos años 70 en los que la mujer tenía el papel de educadora y se dedicaba en cuerpo y alma a la crianza de los niños, mientras el hombre era quien trabajaba para llevar el sueldo al hogar. Con aquellas mismas leyes pretendemos que por arte de magia funcionemos satisfactoriamente en el año 2018. Nada más lejos de la realidad cuando nadie ha tenido en cuenta los cambios en la sociedad, empezando por el papel de la mujer. Intentando no caer en argumentos demagogos baratos, pongamos sobre la mesa el peso de la mujer con su incorporación hace años a la vida laboral, aunque sea cierto que haya muchos aspectos por mejorar. El modelo de familia ha evolucionado de forma sustancial y tanto las leyes como las gestiones de nuestros gobernantes desoyen las necesidades de la sociedad. Una sociedad en la que ambos progenitores trabajan, en el mejor de los casos, para poder conseguir entre dos sueldos algo digno a fin de mes. Y aquí empieza la madre del cordero, exactamente por poner un ejemplo a finales de junio cuando acabe el curso escolar y durante casi 3 meses (una cuarta parte del año) los hijos disfruten de unas vacaciones que los padres no pueden asumir por falta de tiempo (y dinero). ¿Opciones? Abuelos, campamentos, costosas semanas de verano, clases de inglés mientras practican kayak o en muchos de los casos metidos en casita que es mucho más barato. Parte de la igualdad debe ir acompañada de una adecuación de las leyes en el trabajo, en el calendario escolar y en las políticas educativas tal y como proponen otros países en los que las palabras conciliación o igualdad no son utilizadas como recurrentes armas ante un oponente político.