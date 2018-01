Una se imagina que Utah está lleno de patanes y mormones. Y que además, Robert Redford tiene un rancho como Karen Blixen tenía una granja. Por ese prejuicio de los patanes no me extraña que un profesor de Arte haya sido despedido tras permitir que sus alumnos de 10 a 12 años vieran cuadros con desnudos (les mandó hacer un estudio del color). Un padre llamó a la policía acusando al maestro de enseñar pornografía. Los chicos sacaron las imágenes de libros de arte de la biblioteca. Modigliani, Ingres. Pervertidos. Más increíble es que el profesor dijera estar sorprendido de que las imágenes estuvieran en la biblioteca. Pero explicó a los alumnos que la desnudez en el arte era normal. Y esa parece la razón del despido. Al menos el fiscal del condado decidió no presentar cargos porque consideró que los cuadros no eran pornografía. Lo peor es la sensación de que Utah (las nuevas monjas, que diría Javier Marías) ya no pilla tan lejos.