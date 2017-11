Con la Unión Europea

La crisis de Cataluña ha servido no sólo para que un patriotismo español sin complejos asome a las calles de Barcelona y a los balcones de las ciudades de toda España sino también para desenmascarar a algunos de los principales protagonistas de la política catalana, actores mediocres como Ada Colau, que pretende la equidistancia entre el independentismo y el Estado de derecho (la aplicación del artículo 155 de la Constitución), como si unos y otros tuvieran la misma culpa, idéntica responsabilidad; o secundarios fracasados, como Carles Puigdemont, que después de su vergonzante huida a Bruselas ahora se comporta como el niño malcriado al que no le hacen caso y se pone en contra de los que pretendía que fueran sus nuevos amigos, aunque luego, al verse retratado ante toda la clase, salga con el típico «yo no dije, yo no quería, yo no fui...». La Unión Europea -tanto las instituciones comunitarias como los estados miembros- ha dado la espalda al secesionismo y al expresident de la Generalitat no se le ha ocurrido mejor idea que arremeter contra el proyecto europeo y sus líderes. Lo cual nos viene a dar una idea ajustada de lo que es el nacionalismo y de hasta dónde puede llegar su obcecación, su cerrilismo. Una Cataluña independiente dentro de la UE es imposible porque, como se ha demostrado, ningún estado está dispuesto a aceptar un proceso separatista que enseñaría el camino de salida a otras regiones que quieren hacer de la insolidaridad su hoja de ruta. Y una Cataluña independiente fuera de la UE es inviable, una apuesta segura por un Estado fallido, sin financiación, sin bancos, sin grandes empresas, sin inversión extranjera... Pero al máximo dirigente del partido (se llame como se llame, Convergència, PDeCAT, Junts per Catalunya...) que hace unos años representaba el catalanismo moderado y sensato (o eso creíamos) ya parece darle todo igual, su deriva populista y radical le lleva ahora a alinearse con la extrema derecha antieuropea, con los comunistas, con los ultranacionalistas de estados a los que molesta el proyecto comunitario, con xenófobos y racistas que están por el cierre de las fronteras nacionales. Si el 'Brexit' tuvo la virtud de unir al resto de los europeos frente al portazo del Reino Unido y de convencer a Alemania y a Francia de la necesidad de un liderazgo compartido, el desafío independentista catalán puede haber servido para retratar a algunos de los que se presentan como salvadores de la patria (catalana), llámense Puigdemont o Colau. El primero ha hecho el ridículo con su pataleta antieuropea, en la que no le ha seguido nadie. La segunda lo hace cada vez que intenta quedar bien con todos (independentistas y unionistas) y lo único que consigue es ponerse a mal con todo el mundo.