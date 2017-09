UNIDOS CONTRA EL PP

La llamada Asamblea de cargos públicos por la libertad, la fraternidad y la convivencia (sólo faltó la sostenibilidad), convocada por Unidos Podemos y que se celebró el pasado domingo en Zaragoza resulta tan burda que roza la indigencia intelectual. Un aquelarre en el que participaron todos los que no creen en la idea de España y sueñan con derribar la estructura de Estado construida con tanto esfuerzo a partir de la Constitución del 78, desde el PDeCAT heredero de Convergència, el PNV, Esquerra Republicana de Catalunya o el BNG hasta Compromís, entre otros. Un Frente Popular 2.0 cuyo único y declarado objetivo es tirar a Rajoy, sacarlo de la presidencia del Gobierno como sea ya que con los votos no parece de momento posible porque el pueblo español -inculto y desagradecido, ultraconservador y meapilas- no atiende a razones y sigue votando al PP. Cataluña es para este Frente Popular que lidera Pablo Iglesias la excusa perfecta, la oportunidad que estaba esperando para intentar la toma del poder por medio de la calle, de la revuelta popular. Para lo cual necesitan que el próximo domingo arda Barcelona, con carreras, detenidos, botes de humo, contenedores quemados, desórdenes por todas partes, enfrentamientos entre mossos y guardias civiles... No era éste el guión previsto pero habida cuenta de que ha fallado el plan A, bueno es el plan B. El plan A era una nueva crisis económica, una recaída que sumiera otra vez a España en un ciclo de recesión, de paro desbocado, de cierres empresariales y, a consecuencia de todo ello, de recortes y ajustes en las administraciones públicas, con nuevas manifestaciones de profesores, de estudiantes, de sanitarios... El problema, pequeño problema, es que la economía no ha respondido a las expectativas de Unidos Podemos y ha ido encadenando subida tras subida del PIB. No es momento de analizar si el crecimiento económico se ha registrado principalmente gracias al Gobierno Rajoy o a pesar de él, pero para lo que nos ocupa es indiferente. Lo trascendente es que la desesperación no ha sacado a la calle a cientos de miles de parados, a jóvenes sin empleo y sin esperanza, a familias con escasos recursos, a inmigrantes que tienen que regresar fracasados a sus países de origen, a jubilados que temen por sus pensiones, a mayores de 50 años que ven imposible volver a encontrar un trabajo. Este era el plan A, pero el plan A, de momento, no ha salido, lo cual no significa que no pueda cuajar más pronto que tarde. Aparcado el plan A, llega el plan B, Cataluña, la revuelta por la independencia, el fracaso del Estado de derecho, de las Fuerzas de Seguridad, de las instituciones, del denostado «régimen del 78». Y llega por tanto la hora del Frente Popular que el domingo se presentó en sociedad en Zaragoza.