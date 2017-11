El único libre de toda sospecha

Llámenme carroza, si todavía es posible llamar carroza a alguien sin pecar de antiguo, pero yo, en materia de beatificaciones, soy canónico y tradicionalista. Considero que no es bueno precipitarse a la hora de subir a alguien a los altares. Todo lo que sea acortar el plazo de 215 años que se tomó la Iglesia para canonizar a mi paisano Jacinto Castañeda y Pujassons, incomprensiblemente excluido de la vía (rápida) del martirio a pesar de que fue decapitado por causa de la fe en la Conchinchina, se me antoja temerario. Antes de rendir culto público a alguien es menester recomponer su biografía, recabar testimonios y pruebas de su bondad, dejar que los abogados del diablo las contrasten y dar tiempo al tiempo. Para que, como mucho, se le considere siervo de Dios, y más tarde, mucho más tarde, se le declare venerable, ya que la beatificación sólo la alcanzará tras un largo proceso de decantación e investigación documental y en el supuesto de que se demuestre la práctica de un milagro. Y para ser considerado santo deberá haber realizado dos. Por eso no comparto la rapidez con que la Iglesia está tramitando algunas de las últimas beatificaciones ni me termina de convencer la celeridad con que se ha improvisado estos días en Valencia una suerte de Congregación (político-periodística) para las Causas de los Santos con el bienintencionado y no por ello menos aventurado objetivo de darle otra vuelta de tuerca al nomeclátor urbano con propuestas que convendría dejar reposar.

Llámenme también frívolo. Pero yo soy de la opinión de que si existe un miembro de la corporación municipal valenciana de las últimas décadas que se haya hecho acreedor de que lo postulen, aunque sólo sea para un homenaje, es José Manuel Castañer, un caso singular donde los haya. Castañer no es sólo el único exconcejal de UV que no continúa enredando por aquí (como Alfonso Novo y Mª Ángeles Ramón Llin), por allá (como Vicente Ferrer) o por acullá (como José Mª Chiquillo, Ruta de la Seda y del Petróleo arriba, ruta de la ídem abajo, con escala obligada en Bakú) bajo otra bandera política. Debe de ser el único delegado de urbanismo de una gran ciudad española de los tiempos del cuplé enladrillado al que no le llovieron ofertas de empleo o de pertenencia a consejos de administración al dejar el cargo. Sea porque González Lizondo no lo dejaba ni a sol ni a sombra o sea porque realmente era todo lo discreto y prudente que parecía, ni se lo rifaron las constructoras cuando abandonó la casa consistorial ni estuvo en condiciones de comprarse una, tal como hizo Florentino Pérez, edil de Saneamiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid con UCD (1979-82). Antes al contrario, a pesar de que es arquitecto de profesión sufrió un calvario tan grande al reintegrarse al mercado laboral que lo último que supe de él es que se dedicaba a los seguros tras no conseguir que le encargaran mucho más que un chalet.