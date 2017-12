Trump: por libre y a tumba abierta

Ningún país en el mundo reconoce a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Trump lo hizo el miércoles. El anuncio acrecentará la convicción en el mundo musulmán de que Israel es una criatura de Estados Unidos inventada por Washington y el lobby judío. Esto no siempre fue así. En 1948 nació el estado de Israel creado por la comunidad internacional, por las Naciones Unidas, no impuesto por los Estados Unidos. La Asamblea General de la ONU votó meses antes con 33 votos a favor (entre los que estaban la Unión Soviética y Estados Unidos), 13 en contra y 10 abstenciones el nacimiento de dos Estados, el judío y el palestino. La ciudad de Jerusalén tendría un status especial.

Los árabes no aceptaron la partición e intentaron invadir Israel en cuanto se creó el Estado judío. Fueron rechazados y su derrota abortó el nacimiento del Estado palestino.

La situación no ha cambiado en estos setenta años. Los palestinos reconocieron al Estado de Israel en 1988 como paso previo al establecimiento de un Estado propio, ha habido conferencias internacionales sobre el tema, en Madrid, en Oslo, pero Israel no acaba de aceptar medidas que permitan la existencia de una nación palestina viable.

Trump, con su decisión, parcialmente simbólica porque la Embajada de Estados Unidos seguirá como las de los demás países en Tel Aviv durante varios años, probablemente ha ralentizado cualquier solución del problema palestino. En su paralenguaje triunfalista ha proclamado que él sólo hace cumplir la voluntad del Congreso de su país que en 1995 había votado el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y que sus predecesores -Clinton, Bush, Obama- habían remoloneado para no ejecutar lo aprobado por el Congreso. Es cierto. Que él había prometido hacerlo en su campaña electoral (probablemente azuzado por importantes donantes y amigos en su carrera hacia la Casa Blanca), también es cierto. Sin embargo, debería preguntase por qué ningún país del mundo en todas estas décadas ha aceptado a Jerusalén como capital judía y por qué sus predecesores, de distinta ideología, lo habían demorado cada seis meses en que debían pronunciarse.

La razón es que la ONU en 1948 decidió que Jerusalén era un ente especial y en las distintas conferencias sobre el tema se ha acordado que su estatus sería negociado en el futuro. El propio Trump en su declaración del miércoles ha manifestado que él no está prejuzgando el futuro estatus de Jerusalén, pero su medida hace el juego al Gobierno judío de Netanyahu, que considera a la ciudad como la capital indivisible del Estado de Israel.

Bastantes medios de información, más aún los del mundo árabe, han visto el anuncio de Trump como algo apocalíptico, habrá violencia en las calles, no se sabe si una nueva intifada, se alimenta a los terroristas islamistas de todo tipo que ven una vez más a Occidente como un ser pérfido que traiciona a los musulmanes... Aunque es posible que no sea para tanto, el gesto de Trump debilita las posibilidades de llegar a una paz en Oriente Medio, no beneficia a nadie interesado en lograrla y es una nueva frustración para los palestinos. Jerusalén está actualmente dividida en dos partes y la del Este viene siendo considerada por los palestinos como su futura capital. Para muchos árabes Trump se ha quitado la careta, es el nuevo Balfour, un político británico que fue el primero que prometió hace un siglo a los judíos que ellos podrían formar un Estado en Medio Oriente.

En la decisión de Trump hay que ver adanismo, cumplimiento de promesas pública y privadas, ¿cambio de estrategia con resultados archidudosos?, o una cortina de humo con objeto de distraer la atención en momentos en que la trama rusa, la acusación de que conspiró con Moscú en la campaña electoral no acaba de desaparecer. Quizás una mezcla de todo ello.

En todo caso, las reacciones, coléricas en su mayor parte, no se han hecho esperar. En su país ha habido algunos aplausos, varios de asociaciones judías, con algunos rabinos disintiendo, un silencio generalizado de los congresistas y algunas voces aisladas, como la de Bernie Sanders que insinúa que ha dinamitado los planes de paz. En el resto del mundo, quejas y protestas. Desde Macron hasta el Papa, pasando por varios líderes europeos.

En el mundo árabe, la previsible indignación. Los líderes árabes protestan fuertemente, aunque puede que su unanimidad sea engañosa; no falta quien diga que hay en sus declaraciones mucho de postureo. Los países del Golfo y Arabia Saudita, los sunitas en general, necesitan a Trump más que nunca; por el terrorismo, por los conflictos bélicos en Yemen, por el enfrentamiento entre Ryad y Teherán... El tema palestino no es en estos momentos una prioridad de los líderes árabes.

El presidente americano, con todo, sigue yendo peligrosamente por libre. El 'Financial Times', normalmente centrado, aunque en el tema catalán ha sido de una ambigüedad tendenciosa comulgando con hechos que rechazaría en su país, ha sentenciado que Trump ha cometido un acto de «vandalismo diplomático». Parece que en este caso lleva razón.