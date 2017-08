Trump, el juicioso Washington asume que no ha ganado ni probablemente ganará la maldita y confusa guerra de Afganistán ENRIQUE VÁZQUEZ Jueves, 24 agosto 2017, 09:15

Una vez no son veces: el presidente Trump, sin polémica, sin salidas de tono ni opiniones de aficionado, se ha ceñido a la valoración del Pentágono y ha anunciado la decisión de aumentar la presencia militar de los EE UU en Afganistán. Lo hizo saber, además, en un escenario clásico (una base militar) y asumió la condición de hecho de un portavoz, porque el diagnóstico ya había sido difundido por los militares.

Ya en junio el general Mattis, secretario de Defensa, había reconocido que las cosas no iban bien allí y que preparaba iniciativas al respecto, es decir, el indeseado envío de refuerzos de importancia, unos 4.000 hombres de unidades con experiencia, para unirse a los 8.500 uniformados... y al número de civiles que ayudan en labores de formación de unidades de seguridad y contra-insurgencia. Trump no hará ni lo que su antecesor puso en marcha ni, desde luego, lo que él mismo indicó sumariamente: no estamos aquí para sacar las castañas del fuego a un país insumiso y primitivo del que debe ocuparse su poderoso vecino (y socio de EE UU) Pakistán.

Obama se encontró con la crisis, se apuntó el tanto de la localización y liquidación de Bin Laden, muerto en mayo de 2011, que no era afgano y vivía clandestinamente en Pakistán aunque había gozado en su momento de una larga (y bien retribuida) protección del régimen talibán antes de la fulminante intervención norteamericana que siguió a los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta condición tan poliédrica de la crisis explica la dificultad de fijar con certeza política y dialéctica qué cosa es la guerra en Afganistán y dónde ubicar juiciosamente a los talibanes. Estos no son fruto del auge del islamismo terrorista internacional y transfronterizo, sino de un proceso político propio, autónomo, muy antiguo y cuya duración era de prever en tanto que genuino y relacionado con los graves conflictos internos de base étnico-tribal que caracterizan al país y se agravaron con el fin de la monarquía, tras el derrocamiento del último rey, Mohamed Zahir Shah, destronado por un golpe militar en 1973.

Eso es obvio y lo implica el discurso leído por Trump en la base de Fort Myer. El texto es deliberadamente ambiguo y abierto en aspectos clave y, aunque confirma la voluntad de perseverar, abre claramente -o, por mejor decir, sigue dejando abierta- la puerta a una negociación política con los talibanes. Ya hubo contactos, organizados y financiados por Qatar, que no funcionaron y que nunca han sido formalmente cancelados. En resumen: Washington asume que no ha ganado ni probablemente puede ganar esa guerra maldita y confusa. Su socio local, el gobierno, ha dado una calurosa bienvenida al anuncio y hay una extendida opinión internacional según la cual los talibanes siguen ahí para quedarse y no son ni serán nunca un apéndice del 'Estado Islámico'. Eso no puede ser pasado por alto y no lo es ni siquiera para un hombre tan sintético y poco sofisticado como Donald Trump.