Me gusta la mexicana Alma Guillermoprieto (Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades). Me da envidia que de ya de adolescente viviera en Nueva York. Que fuera bailarina. Que empezara a escribir en 'The Guardian' (cubrió la revolución sandinista). Que se cambiara al 'Washington Post'. Que escribiera para 'The New Yorker' y el 'The New York Review of Books'. Me gusta citarla cuando habla de periodismo: «Hemos hecho mal en no acompañar a la gente en sus verdaderas preocupaciones. Somos una minoría, parte de una élite, aunque muchos periodistas provengamos de las clases populares. Nos ocupamos de las cosas que preocupan a las clases liberales. A la mayoría no le interesa la revolución. Lo que quiere es vivir en paz y a los periodistas nos interesan las revoluciones». No me gusta que cite al burro de 'Winnie the Pooh' por ese periodismo que siempre va triste por la vida. Yo habría dicho que ese periodismo es la hiena Tristón.